Rıza Çalımbay'dan kadro dışı sözleri: En önemlisi kulübün menfaati

Kaynak: DHA
Rıza Çalımbay'dan kadro dışı sözleri: En önemlisi kulübün menfaati
Beşiktaş teknik direktörü Rıza Çalımbay, katıldığı ödül töreninde çarpıcı açıklamalarda bulundu.

Rıza Çalımbay, Bakırköy Ata Spor Kulübü tarafından bu yıl 5’incisi düzenlenen ödül töreninde, Süleyman Seba Özel Ödülü'nün sahibi oldu.

Tecrübeli çalıştırıcı, ödül töreni öncesi basın mensuplarının sorularını yanıtlarken, şu ifadeleri kullandı;

“Her şeyden önce böyle bir ödüle layık gördükleri için teşekkür ederim. Ben de futbol hayatımın başından itibaren diyaloglara girmeden işime baktım. Bunun da ödül getirmesinden dolayı çok mutluyum. Futbol hayatımda da antrenörlük hayatımda da nasıl başladıysam aynı”

“Önümüzde iki tane maçımız var. İkisini de kazanmamız gerekiyor. Mutlaka alınması gereken maçlar. Başka bir şey düşünmüyoruz. Tek hedefimiz iki maçtan da galibiyetle ayrılmak”

KADRO DIŞI İLE İLGİLİ AÇIKLAMA
“Bu bir tek bizde olan bir şey değil. Her ülkede, her takımda olan bir şey. Disiplinsiz olabilir. Kulübe karşı gelmiş olabilir, arkadaşlarla diyalogları kötü olabilir ya da performansı düşük olabilir. Böyle şeyler oluyor. Futbolun içinde var. Şuanda da bizde yaşanıyor. Burada en önemlisi kulübün menfaati. Yönetim de öyle bir karar verdi, söylenecek bir şey yok”

“Bu konuyu doktorlar daha iyi biliyor. Onun için de sürekli olarak onlar açıklama yapıyorlar. Çünkü onlar çalışıyorlar. Kimin oynayıp, kimin oynayamayacağını maçtan bir gün önce bize söylüyorlar.”

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