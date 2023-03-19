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Rize'de 2 ayda çay ihracatından 1,3 milyon dolar kazanç

Rize'den ocak-şubat döneminde yapılan çay ihracatından sağlanan gelir geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 130 artarak 1 milyon 323 bin 752 dolara ulaştı.

Haber Giriş: 19 Mart 2023 Pazar - 17:08
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Rize 2 ayda çay ihracatından 1,3 milyon dolar kazandı

Rize'de 2 ayda çay ihracatından 1,3 milyon dolar kazanç
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Doğu Karadeniz İhracatçılar Birliği Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Ahmet Hamdi Gürdoğan, Türkiye'nin 2 aylık çay ihracatının yüzde 40'ının Rize'den gerçekleştirildiğini söyledi.

Kentten ocak-şubat döneminde 372 ton çay ihraç edildiğini aktaran Gürdoğan, söz konusu ihracattan 1 milyon 323 bin 752 dolar kazanç sağlandığını belirtti.

Gürdoğan, Rize'den 11 ülkeye çay satıldığını kaydederek, şöyle devam etti:

"Belçika, Almanya ve Hollanda en fazla dış satım yapılan 3 ülke oldu. Belçika'ya 1 milyon 121 bin 477, Almanya'ya 70 bin 494 ve Hollanda'ya 49 bin 495 dolarlık çay satıldı. Geçen yılın aynı döneminden farklı Birleşik Krallık, Bulgaristan, Birleşik Arap Emirlikleri ve Sırbistan'a da bu dönem ihracat yapıldı."

Rize'den geçen yılın aynı döneminde 295 ton çay ihracatından 574 bin 569 dolar kazanç sağlandığına işaret eden Gürdoğan, buna göre ihracatın miktarda yüzde 26, değerde yüzde 130 arttığını, bu artışın süreceğine inandıklarını söyledi.

Gürdoğan, çayın kent, bölge ve ülke için önemli ihraç ürünü olduğunu vurgulayarak, çay ihracatından beklentilerinin yüksek olduğunu sözlerine ekledi.

(Kaynak: AA)

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