Rize-Artvin Havalimanı'nı 9 ayda 777 bini aşkın yolcu kullandı

TRT Haber'de yer alan habere göre, Türkiye'nin deniz dolgu üzerine yapılan ikinci havalimanı Rize-Artvin Havalimanı'nı, yılın ocak-eylül döneminde 777 bin 548 yolcu kullandığı açıklandı.

Devlet Hava Meydanları İşletmesi Genel Müdürlüğü verilerine göre, Rize-Artvin Havalimanı'ndan 9 ayda 5 bin 596 uçuş gerçekleşirken, 5 bin 628 ton bagaj ve kargo taşındı.

696 UÇUŞ GERÇEKLEŞTİRİLDİ

Eylülde yurt içi ve yurt dışı 696 uçuş gerçekleştirildi. 99 bin 501 yolcu yararlandığı havalimanında 714 ton yük taşındı.