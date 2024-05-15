Rize-Artvin Havalimanı'nı yaklaşık 2 milyon yolcu kullandı

Düzenleme: Kaynak: AA
Rize-Artvin Havalimanı'nı yaklaşık 2 milyon yolcu kullandı
Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Rize-Artvin Havalimanı’nın iki yıllık süreçte yaklaşık 2 milyon yolcuya hizmet verdiğini açıkladı.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu’nun yazılı açıklamalarına göre, Rize-Artvin Havalimanı’nın açılışından bu yana gerçekleşen önemli istatistikler şöyle özetlendi:

İç hatlarda 13.711, dış hatlarda ise 190 uçuş olmak üzere toplamda 13.901 uçak iniş-kalkış yaptı.

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İlk yıl içinde iç hatlarda 3.724, dış hatlarda 36; ikinci yıl içinde ise iç hatlarda 7.355, dış hatlarda 109 uçuş gerçekleşti.

Toplamda 1.927.680 yolcu ağırlandı, bunun 1.917.743’ü iç hatlardan, 9.937’si dış hatlardan gelmişti.

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İlk yıl 526.880 yolcu (iç hatlarda 525.807, dış hatlarda 1.073), ikinci yıl ise 1.023.921 yolcu (iç hatlarda 1.016.627, dış hatlarda 7.294) hizmet almıştır.

İki yıl içinde toplam 13.526 ton yük taşındı, bunun 13.336 tonu iç hatlarda, 190 tonu dış hatlarda gerçekleşti.

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İlk yıl 3.814 ton (iç hatlarda 3.789 ton, dış hatlarda 25 ton), ikinci yıl ise 7.309 ton yük (iç hatlarda 7.174 ton, dış hatlarda 135 ton) taşındı.

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