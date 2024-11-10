Rize'de 3 araç birbirine girdi: 2 ölü, 8 yaralı

Kaza, saat 22.00 sıralarında Ardeşen-Çamlıhemşin yolu üzerinde meydana geldi. Çamlıhemşin yönünden Ardeşen'e gitmekte olan 55 H 2300 plakalı otomobilin sürücüsü Kenan Yeniçırak, karşı yönden gelen Kemal Kus'un kullandığı 53 AAR 471 plakalı otomobille çarpıştı. Çarpmanın etkisiyle her iki otomobil de yolda yan dönerken, aynı yönden gelen A.B. yönetimindeki bir başka otomobil de kazaya karıştı ve yan dönen araçlardan birine çarptı.

Kazanın ardından olay yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralılar, araçlardan çıkarılarak çevre hastanelere sevk edildi. Kazada ağır yaralanan Kenan Yeniçırak ve aynı otomobildeki Turan Kuyumcu, doktorların tüm müdahalesine rağmen hayatını kaybetti. Diğer yaralılar, tedavi altına alınmak üzere hastanelere kaldırıldı.

Toplamda 10 kişinin karıştığı kazada yaralanan 8 kişinin tedavisi sürüyor. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.