Rize’de çatı yangını

Rize'nin merkeze bağlı Çarşı Mahallesi'nde, 9 katlı bir binanın çatısında meydana gelen yangın, çevrede paniğe neden oldu. Yangın, öğle saatlerinde, binada tadilat yapıldığı sırada çıktı. Yangını fark eden vatandaşlar, hızla 112 Acil Çağrı Merkezi'ni arayarak durumu bildirdi.

İhbar üzerine olay yerine hızla intikal eden Rize Belediyesi İtfaiye ekipleri, yangına kısa sürede müdahale etti. Yangın, itfaiyenin başarılı çalışmaları sayesinde kontrol altına alınarak söndürüldü.

Yangın anı, çevredeki vatandaşlar tarafından cep telefonu kameralarıyla kaydedildi. Yangının çıkış nedeni olarak tadilat çalışmaları gösterilirken, itfaiyenin hızlı müdahalesiyle daha büyük bir felaketin önüne geçildi.

Bu olay, yangın güvenliği ve tedbirlerin önemini bir kez daha gözler önüne serdi. Özellikle tadilat ve bakım çalışmaları sırasında yangın riskine karşı dikkatli olunması gerektiği vurgulandı. Rize Belediyesi İtfaiye ekiplerinin hızlı ve etkili müdahalesi, olayın büyümeden kontrol altına alınmasını sağladı.