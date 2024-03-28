Rize'de, cenaze dönüşü bariyere saplanan taksideki 4 kişi yaralandı

Kaynak: İHA
Rize'de, cenaze dönüşü bariyere saplanan taksideki 4 kişi yaralandı
Rize'de sürücüsünün kontrolünden çıkan taksinin bariyere saplandığı kazada 4 kişi yaralandı.

Yaralıların Trabzon'da meydana gelen heyelanda hayatını kaybeden Mehmet Sultan Allahverdi'nin cenazesinden döndüğü öğrenildi.

Kaza, 28 Mart 2024 tarihinde saat 17.00 sıralarında Karadeniz Sahil Yolu Uzunkaya köyü mevkisinde meydana geldi. Okan Seymenoğlu (42) yönetimindeki 53 T 0399 plakalı taksi, sürücüsünün direksiyon kontrolünü yitirmesi sonucu yol kenarındaki bariyere çarptı.

Çarpmanın şiddetiyle bariyere saplanan taksinin sürücüsü ile araçtaki Reşit Aydın (68), Levent Kalkavan (46) ve Mehmet Çelik (47) yaralandı. Yaralılar, olay yerine gelen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Rize Devlet Hastanesi ve Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılarak tedaviye alındı.

Kazada yaralananların Trabzon'da meydana gelen heyelanda hayatını kaybeden Mehmet Sultan Allahverdi'nin cenazesinden döndüğü öğrenildi.

Kazayla ilgili başlatılan inceleme sürüyor.

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