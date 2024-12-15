Rize'de esrarengiz cisim ekipleri harekete geçirdi: Dev dalgalar sahile sürükledi

Düzenleme: Kaynak: DHA / İHA

Rize'nin Çayeli ilçesinde sahilde patlamamış mühimmat bulundu. Polis ekipleri güvenlik önlemleri aldı, mühimmat imha edilecek.

Çayeli ilçesine bağlı Büyüktaşhane Mahallesi'nde meydana gelen olayda, fırtınanın ardından sahilde dolaşan vatandaşlar, kayalıklar arasında ne olduğunu anlayamadıkları bir cisim fark ederek 112 Acil Çağrı Merkezi'ne ihbarda bulundu.

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EKİPLER GÜVENLİK ÖNLEMİ ALDI

Olay yerine gelen polisler, geniş güvenlik önlemleri alarak vatandaşları bölgeden uzaklaştırdı. İlk belirlemelere göre deniz mühimmatı olduğu anlaşılan cisim, ekipler tarafından güvenlik altına alındı.

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Cismin ne olduğuna dair kesin bilgi, uzmanların yapacağı çalışmalarla belirlenecek.

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"İLK DEFA BÖYLE BİR ŞEY GÖRDÜM"

Mahalle sakini Bünyamin Bilgin, "Mahallemizde böyle bir şey olması bizi tedirgin etti. Geldik, baktık. Deniz mühimmatına benziyor. Büyük ihtimalle fırtınada dalgalarla kıyımıza ulaşmış. Polis ekipleri de bomba imha ekipleriyle burada. Muhtemelen mühimmatı alıp imha edecekler. İlk defa böyle bir şey gördüm" dedi.

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