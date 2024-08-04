Rize'de feci kaza. Uçuruma yuvarlanan cipte 2 kişi hayatını kaybetti

Cip uçuruma yuvarlandı. 2 kişi hayatını kaybetti

İncesu köyü yolunda F.B'nin kullandığı ve plakası henüz belirlenemeyen cip, yoldan çıkarak uçuruma yuvarlandı.

Kazayı görenlerin durumu yetkililere bildirmesi üzerine olay yerine jandarma ve 112 Acil Sağlık ekipleri sevk edildi. Kaza sonucunda sürücü F.B. ve yanında bulunan kadın yolcu H.B. yaşamını yitirirken, araçta bulunan M.B., H.B. ve T.B. yaralandı. Yaralılar, olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.