Bir ilde daha 'grip' uyarısı: Ciddi bir artış görülmektedir

DHA’nın haberine göre; Rize İl Sağlık Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamamda, şehirde özellikle çocuklarda artan grip, nezle ve soğuk algınlığı gibi hastalıklara dikkat çekildi.

Çocuk acil servislerinde yoğunluk olduğunun altını çizilen açıklamada şu ifadeler kullanıldı:

“İlimizde son günlerde özellikle çocukluk yaş grubunda grip ve benzeri hastalıklarda ciddi bir artış görülmektedir. Bu sebeple özellikle çocuk acil servisimizde büyük bir yoğunluk yaşanmaktadır. Uzun süreli geçmeyen ateş, boğaz ağrısı, gözlerde kızarıklık, kas eklem ağrıları, bazen ishal gibi belirtiler bu hastalık seyrinde sıkça gözlenmekte olup, aynı zamanda da oldukça bulaşıcı özellik taşımaktadır. Bu ve benzeri belirtiler gösteren özellikle çocuk ve tüm hastalarımızın derhal çevrelerinden izole edilmeleri ve erkenden tedavilerine başlanmaları önemlidir”

Hastalık belirtisi olan çocukların da okullara gönderilmemesi konusunda uyarı yapılan açıklamada şu sözler kullanıldı:

“Bu süreçte öncelikle ilimiz genelinde bulunan ve son derece deneyimli hekimlerden oluşan aile hekimlerimize başvurmak önemlidir. Vatandaşlarımız daha ciddi vakalarda ise hastanelerimiz çocuk polikliniklerine ve gerektiğinde ise çocuk acilimize başvurarak tedavi olabilmektedirler. Hastalık belirtisi gösteren hiçbir çocuğumuz kesinlikle okula gönderilmemeli, arkadaşlarıyla buluşmasına izin verilmemelidir. Yine el hijyeni ve maske başta olmak üzere tüm koruyucu tedbirlere önem dikkat edilmeli, yeterince uyku ve sağlıklı, dengeli beslenmeye bu süreçte daha bir önem gösterilmelidir”

BOLU VALİSİ KILIÇ: SOĞUK ALGINLIĞI NEDENİYLE 6 BİN ÖĞRENCİ OKULA GİDEMEDİ

Bolu Valisi Erkan Kılıç, soğuk algınlığı nedeniyle geçen hafta 6 bin öğrencinin okula gitmediğini belirterek, “Eğitime devam etmeyi düşünüyoruz. Semptom gösteren ya da tedbir almak isteyen çocuklar, maske takabilir” dedi.

Kentte havaların soğumasıyla soğuk algınlığı vakaları artarken, en çok da öğrenciler etkilendi. Kent genelinde 6 bin öğrenci, geçen hafta hastalık nedeniyle okula gitmedi. Okulları tatil edecek vaka sayısına ulaşılmadığını belirten Vali Erkan Kılıç, "Kış sezonuna girdiğimiz için hava değişimi var; havalar soğuyor. Griple alakalı artışlar devamlı beklenen bir şey. İlimizde de artış var ama bu artış da azalışa dönmeye başladı. Öğrencilerden, velilerden sık sık bize okulların tatil edilmesi noktasında talepler geliyor. Bu noktada Sağlık Müdürlüğü ile Milli Eğitim Müdürlüğü ile değerlendirme yaptık. Şu aşamada okulların tatil edilmesinin çok uygun olmadığını, çok ciddi anlamda bir salgının olmadığını, bu konuda beraberce değerlendirme yaptık" dedi.

'TEDBİR İÇİN ÇOCUKLAR MASKE TAKABİLİR'

Vali Kılıç, bazı öğrencilerin de tedbir amaçlı okula gönderilmediğini vurgulayarak, "Griple alakalı biliyorsunuz; geçişi için 1 hafta, 10 gün tatil gerekir. Bu da uzun bir süre. Eğitimi de çok olumsuz etkileyecek bir durum. Bu dönemlerde, bu tip hastalıklar nedeniyle gelmeyen öğrenciler olur. Milli Eğitim Bakanlığı'na bağlı okullarda bizde 47-48 bin öğrencimiz var. Burada da okula gelmeyen 6 bin civarında bir öğrenci var. Bazılarını veliler tedbir amaçlı göndermiyor, bazılarıysa grip olmuş. Bunun da okulların kapatılmasını, eğitime ara vermeyi gerektirir bir rakam olmadığını düşünüyoruz. Şu noktada daha çok ciddi bir şey yok. Bu dönemlerde devamlı bu tip vakalar olur. Eğitime devam etmeyi düşünüyoruz. Semptom gösteren ya da tedbir almak isteyen çocuklar, maske takabilir" diye konuştu.