Rize’de heyelan: İstinat duvarı çöktü. 4 köye ulaşım kesildi

Düzenleme: Kaynak: İHA
Rize’de heyelan: İstinat duvarı çöktü. 4 köye ulaşım kesildi

Rize’nin Derepazarı ilçesinde heyelan meydana geldi. Heyelan nedeniyle 4 köye ulaşım kesildi. Yolun alt kısmında bulunan istinat duvarının çökmesiyle yolda göçük oluştu.

Derepazarı ilçesine bağlı Eriklimanı Mahallesi Değirmenler mevkiinde dün gece saatlerinde heyelan meydana geldi. Yolun alt kısmında bulunan istinat duvarının çökmesiyle yolda göçük oluştu. Bahattinpaşa, Çakmakçılar, Çeşme ve Çukurlu köylerinin grup yolu olan yolun kenarında bulunan aydınlatma direği ve trafik levhaları çökme nedeniyle yol seviyesinin altında kaldı. Heyelanın hemen ardından kenarında ortalama 6 metrelik bir çöküntü oluşan yol Derepazarı İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı ekipler tarafından güvenlik şeridi çekilerek ulaşıma kapatıldı.

Rize’de heyelan: İstinat duvarı çöktü: 4 köye ulaşım kesildi

Bahattinpaşa Köyü Muhtarı Ali Küçük, heyelana aynı bölgeden geçen Kendirli-Derepazarı yol projesi kapsamında yoldan geçen ağır tonajlı makinelerin neden olduğunu iddia etti. Küçük "Alttan Kendirli'ye bir bağlantı yolu yapılıyor. Hizmetin iyisi kötüsü olmaz. Yaptıkları için herkese teşekkür ediyorum ama 17 ton boş kamyon geliyor. 50-60 ton arabalar buradan çalıştı. Burası o tonajda araçları kaldıracak bir yol değil. Burası bu kez aşağıya bastı. Müteahhit altta duvar gibi bir şey yaptı ama o da olmadı. Hemen karşı tarafında 10 yıldan bu yana çöken bir yer daha var. Yolun altı yok. Biri öldükten sonra illaki yapılır ama biz birileri ölmeden önce bu yolun yapılmasını istiyoruz. Bu yol ağır tonajlı kamyonların yolu değil. Dünden beri köyümüze ulaşım yok, elektriklerimiz kesilmiş durumda. Ekipler sağ olsun çalışıyorlar" ifadelerini kullandı.

Rize’de heyelan: İstinat duvarı çöktü: 4 köye ulaşım kesildi

Rize’de heyelan: İstinat duvarı çöktü: 4 köye ulaşım kesildi

Rize’de heyelan: İstinat duvarı çöktü: 4 köye ulaşım kesildi

Rize’de heyelan: İstinat duvarı çöktü: 4 köye ulaşım kesildi

Rize’de heyelan: İstinat duvarı çöktü: 4 köye ulaşım kesildi

Rize’de heyelan: İstinat duvarı çöktü: 4 köye ulaşım kesildi

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