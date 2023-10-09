Rize’de hortum! Görenler telefonlara sarıldı

Rize'nin Fındıklı ilçesinde denizde hortum oluştu. Vatandaşlar bu anları cep telefonu kamerasıyla kayıt altına aldı.

Rize’de hortum! Görenler telefonlara sarıldı

Meteoroloji Genel Müdürlüğünce fırtına uyarısı yapılan kentte, sabah saatlerinde deniz üzerinde hortum meydana geldi.

Hortumun ardından bölgede yağış başladı.

Vatandaşlar bu anları cep telefonu kamerasıyla kayıt altına aldı.

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