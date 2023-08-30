Rize’de kopan elektrik direğinin yerini ağaç aldı

Rize’de heyelandan etkilenen elektrik direğinin yerini ıhlamur ağacı alınca mağduriyet ortadan kalktı.

KAYNAK: İHA
Rize’de kopan elektrik direğinin yerini ağaç aldı

Rize’de geçtiğimiz hafta şiddetli yağışlar Çayeli ilçesinde etkili olmuştu. İlçeye bağlı Düzgeçit köyünde meydana gelen toprak kaymasından elektrik direği de etkilenince ortaya ilginç bir çözüm çıktı. Köylülerin elektrik kesintisinden olumsuz etkilenmemesi için yıkılan direğin yerini hemen orada bulunan ıhlamur ağacı aldı.

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Budanan ıhlamur ağacının tepesine çekilen hat sayesinde köy elektriksiz kalma derdinden kurtuldu. Elektrik sorunu ıhlamur ağacı ile çözülen köyde yapılacak istinat duvarı çalışmasının ardından elektrik direği dikilerek hattın normale döneceği belirtildi.

Ihlamur ağacına bağlanan elektrik hattının geçici bir çözüm olduğunu ifade eden Aşıklar Köyü Muhtarı Turan Sırtlı “Böyle bir çözüm bulduk ama şuanda hasar tespit çalışmamız devam ediyor. Tespitler yapıldı, yapılacak yer işaretlendi. Nereye duvar yapılacağı, direk dikileceği belirlendi. Birkaç gün içerisinde inşallah kalıcı bir çözüm üretilecek. Bu geçici bir çözüm ama günümüzü kurtardı, insanlarımızı mağdur etmedi. Şu anki durumdan kimse şikayetçi değil, herkes memnun” dedi.

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Kısa sürede elektrik verilmesi için acil çözüm ürettiklerini dile getiren Sırtlı, "Düzgeçit köyünde kalabalık hane var. Köyümüzden geçen hat yıkıldı. İlk etapta yolu açmaya çalışırken elektrik direği için acil çözüm ürettik. Genç bir arkadaş çıkıp ağacı budadı. Biz de elektrik telini ağaca bağladık. Kısa bir çözüm ürettik ve mağduriyeti gidermiş olduk" ifadelerini kullandı.

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