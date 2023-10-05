Rize'de metrekareye 200 kg yağmur düştü



Rize Valisi İhsan Selim Baydaş, 3 Ekim Salı günü şiddetli yağmurlarda meydana gelen heyelan bölgelerini yerinde inceledi.

Vali Baydaş, ilk olarak heyelan sonrası kopmanın meydana geldiği Güneyköy yolunda incelemelerde bulunarak DSİ Bölge Müdürü Cengiz Han Kılıçaslan, Tunca Belediye Başkanı Ahmet Naci Aytemiz ve İl Özel İdaresi Genel Sekreter Yardımcısı Erol Bıyık’tan son durum hakkında bilgi aldı.

Daha sonrasında Bayırcık Köyüne giderek burada heyelan meydana gelen bölgeleri gezdi.

Vali Baydaş burada yaptığı açıklamada, “İlimizin, özellikle doğu ilçeleri ağırlıklı olmak üzere, yer yer şiddetini artıran, hatta bazı bölgelerde metrekareye 200 kilogramın üzerinde düşen bir yağışla karşı karşıya kaldık.

Yağış geçiş dönemlerindeyiz. 2 gündür teyakkuzda takip ediyorduk.

Kaymakamlarımız, belediye sınırlarında belediye başkanlarımız, DSİ, AFAD, Karayolları ve İl Özel İdare ekiplerimiz başta olmak üzere bütün ekiplerimiz sahada.

Şu anda yer yer var olan heyelanları temizliyorlar. Sevindirici olan şey can kaybının olmaması. Afet sonrası ihtiyaçları ve hasar olan yerleri hemen tespit edeceğiz.

Gerek tarım hasarlarını gerekse altyapı hasar tespitlerini yerinde yapacağız. Süratle bu tespitlerin iyileştirme çalışmalarını gerçekleştireceğiz.

Can kaybı olmadığı sürece maddi hasarların üstesinden gelebilecek güçteyiz” diye konuştu.