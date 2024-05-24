Rize'de ‘tabutlu’ protesto: Cenaze töreni de düzenlendi

Düzenleme: Kaynak: DHA
Rize'de ‘tabutlu’ protesto: Cenaze töreni de düzenlendi

Rize Fındıklı’da düzenlenen 'Büyük Çay Yürüyüşü'nde yurttaşlar, 19 TL olarak açıklanan yaş çay alım fiyatına tepki gösterdi. Gösteride yaş çayların konulduğu tabut, omuzlarda taşındı.

Rize'nin Fındıklı ilçesinde üreticiler, esnaf odası ve ziraat odası, 2024 yılı için 19 TL olarak açıklanan yaş çay alım fiyatına tepki gösterdi.

Düzenlenen gösteri yürüyüşünde yaş çayların yerleştirildiği tabut, omuzlarda taşındı.

'Büyük Çay Yürüyüşü'ne katılan yurttaşlar, "Topla topla bitmeyi, çay da para etmeyi" ve "Çayda sömürüye son" sloganları attı.

Fındıklı Merkez Camisi'ne kadar taşınan tabutla cenaze töreni de gerçekleştirildi.

“EMEĞİMİZE SAYGI İSTİYORUZ”

Yürüyüş sonrasında cami meydanında açıklama yapan Fındıklı Ziraat Odası Başkanı Mehmet Ali Özsoy, “Çay tüketici için keyif, sanayici için servet, biz üreticiler için ekmek, emek ve gelecek demek. Ekmeğimize, emeğimize ve geleceğimize sahip çıkmak için bugün buradayız. Emeğimize saygı istiyoruz. Geleceğimizin karartılmasını ve ekmeğimize taş konulmasını istemiyoruz. Hesaplanan maliyetlerin gerçek olmadığını iddia ediyoruz. Bugün açıklanan fiyat maliyettir.” dedi.

58026-1.jpg

58026-2.jpg

58026-3.jpg

58026.jpg

Son Haberler
Erdoğan’ı taklit eden Nahya’dan ‘tasarruf’ videosu: Bay Kemal’imden kalan son hediyeyi de aldı bu Mehmet Gündem
Erdoğan’ı taklit eden Nahya’dan ‘tasarruf’ videosu: Bay Kemal’imden kalan son hediyeyi de aldı bu Mehmet
Beşiktaş Çarşı'da kupa coşkusu Yaşam
Beşiktaş Çarşı'da kupa coşkusu
Amanos Dağı semalarında mest eden dolunay görüntüsü Yaşam
Amanos Dağı semalarında mest eden dolunay görüntüsü
Taksici uyuyakaldı, direksiyona müşteri geçti: Böylesi görülmedi Dünya
Taksici uyuyakaldı, direksiyona müşteri geçti: Böylesi görülmedi
Denizli'de dağıtılan tavuklu pilav 24 öğrenciyi zehirledi Yaşam
Denizli'de dağıtılan tavuklu pilav 24 öğrenciyi zehirledi
Büyükçekmece'de önce eşini ardından kendini vurdu Yaşam
Büyükçekmece'de önce eşini ardından kendini vurdu