Rize'de ‘tabutlu’ protesto: Cenaze töreni de düzenlendi

Rize'nin Fındıklı ilçesinde üreticiler, esnaf odası ve ziraat odası, 2024 yılı için 19 TL olarak açıklanan yaş çay alım fiyatına tepki gösterdi.

Düzenlenen gösteri yürüyüşünde yaş çayların yerleştirildiği tabut, omuzlarda taşındı.

'Büyük Çay Yürüyüşü'ne katılan yurttaşlar, "Topla topla bitmeyi, çay da para etmeyi" ve "Çayda sömürüye son" sloganları attı.

Fındıklı Merkez Camisi'ne kadar taşınan tabutla cenaze töreni de gerçekleştirildi.

“EMEĞİMİZE SAYGI İSTİYORUZ”

Yürüyüş sonrasında cami meydanında açıklama yapan Fındıklı Ziraat Odası Başkanı Mehmet Ali Özsoy, “Çay tüketici için keyif, sanayici için servet, biz üreticiler için ekmek, emek ve gelecek demek. Ekmeğimize, emeğimize ve geleceğimize sahip çıkmak için bugün buradayız. Emeğimize saygı istiyoruz. Geleceğimizin karartılmasını ve ekmeğimize taş konulmasını istemiyoruz. Hesaplanan maliyetlerin gerçek olmadığını iddia ediyoruz. Bugün açıklanan fiyat maliyettir.” dedi.