Rizeli genç yaşam savaşını kaybetti

Kaynak: İHA
Rizeli genç yaşam savaşını kaybetti

Rize'de meydana gelen kazada ağır yaralanan 19 yaşındaki genç, 2 günlük yaşam savaşını kaybetti.

12 Ocak 2025 Pazar günü, Rize Ardeşen ilçesine bağlı Karadeniz Sahil Yolu'nda sebebi henüz belirlenemeyen bir nedenden ötürü direksiyon hakimiyetini kaybederek 53 FP 207 plakalı otomobili TIR'a çarpan Tekin Balsüzen ağır yaralı olarak Kaçkar Devlet Hastanesi'ne ardından da Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi (RTEÜ) Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

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Burada yoğun bakım servisinde tedavi altında olan ve durumu ağır olan Balsüzen yapılan bütün müdahalelere rağmen gece saatlerinde hayatını kaybetti.

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Kaza ile ilgili soruşturma devam ediyor.

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