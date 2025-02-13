Rizelilerin kardan evi ilgi gördü

Düzenleme: Kaynak: İHA
Rizelilerin kardan evi ilgi gördü

Rize'nin Çamlıhemşin ilçesi Ayder Yaylası'nda ağaç motoru ile karı kesen yöre halkı Eskimoların bir kısmının sürekli olarak ya da av sezonlarında geçici olarak yaşadığı sıkıştırılmış kardan ev olan iglo yaptılar.

Rize Ayder Yaylası'nda 24-26 Ocak tarihleri arasında düzenlenmesi planlanan Ayder Kış Festivali'nin Türkiye'yi yasa boğan Bolu Kartalkaya'daki otel yangını faciası nedeniyle ertelenmesi üzerine bu hafta sonu yapılacak olan Ayder Kış Festivali için hazırlıklar sürüyor.

Yarın başlayacak ve 3 gün sürecek olan festivale yoğun bir katılım beklenirken, yayla sakinleri karı ağaç motorlarıyla keserek iglo evleri yapmaya başladı.

Önceki günlerde yağan ve zemine yapışan kar kütleleri ağaç motoruyla kesilirken, kesilen donmuş kar kütleleri iglo yapımında kullanıldı.

Rizeliler kardan evi ilgi gördü

Rizeliler kardan evi ilgi gördü

Rizeliler kardan evi ilgi gördü

Rizeliler kardan evi ilgi gördü

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