Rizelilerin kardan evi ilgi gördü

Rize Ayder Yaylası'nda 24-26 Ocak tarihleri arasında düzenlenmesi planlanan Ayder Kış Festivali'nin Türkiye'yi yasa boğan Bolu Kartalkaya'daki otel yangını faciası nedeniyle ertelenmesi üzerine bu hafta sonu yapılacak olan Ayder Kış Festivali için hazırlıklar sürüyor.

Yarın başlayacak ve 3 gün sürecek olan festivale yoğun bir katılım beklenirken, yayla sakinleri karı ağaç motorlarıyla keserek iglo evleri yapmaya başladı.

Önceki günlerde yağan ve zemine yapışan kar kütleleri ağaç motoruyla kesilirken, kesilen donmuş kar kütleleri iglo yapımında kullanıldı.