Rizespor eski başkanı Tahir Kıran kadın futbolcuya küfür etti

Bir dönem Rizespor'da başkanlık yapan, şu anda Beylerbeyi Kadın Futbol Takımı Başkanı olan Tahir Kıran, kendini yere attığı gerekçesiyle Fomget oyuncusu Olha Ovdiychuk (Maria) için igrenç bir paylaşım yaptı.