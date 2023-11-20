Rizespor eski başkanı Tahir Kıran kadın futbolcuya küfür etti

Turkcell Kadın Futbol Süper Ligi'nin 11. hafta müsabakasında Fomget ile Beylerbeyi futbol takımları karşı karşıya geldi.
Fomget Spor Kulübü Kadın Futbol Takımı oyuncusu Olha Ovdiychuk rakibinin müdahalesiyle yerde kaldı.
Ukraynalı milli futbolcu Olha Ovdiychuk'un yerde kaldığı pozisyonu takipçileriyle paylaşan Tahir Kıran skandal paylaşımıyla akıllara durgunluk verdi.
Spikerin Maria ismiyle anlattığı Olha Ovdiychuk'un yerde kaldığı pozisyonları paylaşan Tahir Kıran, kadın futbolcuya söyledikleriyle tepki çekti.
Rakip futbolcu Maria'yı hedefine alan Tahir Kıran, "Yatarak ancak o... kazanır Maria" ifadelerini kullandı.