Rizespor ile Konyaspor berabere kaldı

Trendyol Süper Lig'in 16. haftasında Çaykur Rizespor ile TÜMOSAN Konyaspor 1-1 berabere kaldı.
3. dakikada Hadziahmetovic'ın ceza alanı sağ çaprazdan kullandığı serbest vuruşta altı pasta Adil'in ters vuruşunu kaleci Slowik kornere çeldi.
6. dakikada Akintola'nın sağ kanattan ceza alanına girerek topu ceza alanına gönderdiği esnada top Boranijasevic'in eline çarptı. Hakem Alper Akarsu penaltı noktasını gösterdi.
8. dakikada penaltıyı kullanan Ali Sowe, kalecinin soluna gönderdiği topta kaleci Slowik başarılı oldu.
18. dakikada ceza alanı sol çarpazdan kaleye gönderen Ghezzal'in şutunda kaleci Slowik başarılı oldu.
24. dakikada Taha Şahin ile sol kanattan gelişen Rizespor atağında Taha topu ceza alanına gönderdi. Kale direğinde topla buluşan Akintola'nın şutu az farkla yandan autta çıktı.
44. dakikada Akintola'nın pasında ceza alanına giren Ali Sowe, altıpasta kaleye gönderdiği şutta meşin yuvarlak ağlarla buluştu. 1-0
53. dakikada TÜMOSAN Konyaspor beraberliği sağladı. Pedrinho'nun sağ kanattan ceza sahasına ortasında Aleksic, kafayla meşin yuvarlağı ağlara gönderdi: 1-1.
80. dakikada Taha Şahin'in sağ kanattan ceza sahasına yaptığı ortada Akintola'nın kafa vuruşunda top auta çıktı.
Karşılaşma, 1-1 berabere tamamlandı.