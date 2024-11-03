Rizespor-Trabzonspor maçı karıştı! Polis kavgaya biber gazı ile müdahale etti

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Rizespor-Trabzonspor maçı karıştı! Polis kavgaya biber gazı ile müdahale etti

Rize'de oynanan U14 Gelişim Futbol Ligi karşılaşmasında kavga çıkınca polis biber gazı ile kavgaya müdahalede bulundu.

U14 Futbol Ligi'nde Rizespor ile Trabzonspor arasında Rize'de oynanan karşılaşmada, bordo-mavililerin 2-2 beraberliği yakalamasının ardından gerginlik yaşandı.

Edinilen bilgiye göre; beraberlik golünü atan Trabzonsporlu oyuncu kırmızı kart görürken, Trabzonspor'un iki antrenörü sahaya girerek duruma tepki gösterdi ve hakemle tartıştı. Yaşananların ardından Trabzonspor'un iki antrenörü de kırmızı kartla oyun dışı kaldı.

Rizespor'un yedek kulübesinde bulunan bir kişi ise, yedek kulübesinden çıkıp tribünlerin önüne gelerek taraftarların bulunduğu tel örgüleri tekmeledi. Bu kişi daha sonra Trabzonspor yedek kulübesine doğru ilerleyerek Trabzonspor teknik direktörünün üzerine yürüdü.

Polis olayları biber gazı kullanarak sakinleştirdi. Daha sonra maç kaldığı yerden devam etti ve 2-2 berabere sona erdi.

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