Robbie Keane, Ferencvaros’un başına geçti

Eski İrlanda milli futbolcusu ve gol rekortmeni Robbie Keane, Macaristan’ın önde gelen futbol kulüplerinden Ferencvaros’un yeni teknik direktörü oldu. Keane, geçtiğimiz Haziran ayında İsrail ekibi Maccabi Tel Aviv’deki görevinden ayrıldıktan sonra bu göreve getirildi.

Maccabi Tel Aviv'deki ilk sezonunda İsrail Premier Ligi şampiyonluğu ve Lig Kupası’nı kazanan Keane, aynı zamanda takımıyla UEFA Avrupa Konferans Ligi’nde son 16’ya kadar yükselme başarısı göstermişti. Ferencvaros, bu deneyimli teknik adamla daha büyük başarılar hedefliyor.

???? Announcement: Robbie Keane is the new head coach of Ferencváros.???????? pic.twitter.com/dwr11oGpqY — Ferencvárosi TC (@Fradi_HU) January 6, 2025

Robbie Keane, teknik direktörlük kariyerine 2018 yılında Hindistan’da ATK takımında oyuncu-antrenör olarak başladı. Sonraki yıllarda İrlanda milli takımı, Middlesbrough ve Leeds United gibi kulüplerde yardımcı antrenörlük yaptı.

Keane’in Ferencvaros’taki görevi, Hollandalı Pascal Jansen’den devraldığı açıklandı. Jansen, geçtiğimiz hafta New York City’nin teknik direktörlüğünü üstlenmişti.

Macaristan Ligi’nde ikinci sırada bulunan Ferencvaros, Avrupa Ligi’nde ise 16. sırada yer alıyor. Keane, bu durumu iyileştirmek ve kulübün başarısını artırmak için kolları sıvadı. İlk basın toplantısında yaptığı açıklamada, “Ferencvaros gibi büyük bir kulübün parçası olmak benim için büyük bir onur. Buradaki potansiyeli görüyor ve başarılı bir sezon geçirmek için elimizden geleni yapacağımıza inanıyorum” dedi.