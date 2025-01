Robbie Keane, Ferencvaros’un başına geçti

Eski İrlanda milli futbolcusu ve gol rekortmeni Robbie Keane, Macaristan’ın önde gelen futbol kulüplerinden Ferencvaros’un yeni teknik direktörü oldu. Keane, geçtiğimiz Haziran ayında İsrail ekibi Maccabi Tel Aviv’deki görevinden ayrıldıktan sonra bu göreve getirildi.

Maccabi Tel Aviv'deki ilk sezonunda İsrail Premier Ligi şampiyonluğu ve Lig Kupası’nı kazanan Keane, aynı zamanda takımıyla UEFA Avrupa Konferans Ligi’nde son 16’ya kadar yükselme başarısı göstermişti. Ferencvaros, bu deneyimli teknik adamla daha büyük başarılar hedefliyor.

???? Announcement: Robbie Keane is the new head coach of Ferencváros.???????? pic.twitter.com/dwr11oGpqY