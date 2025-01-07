Roberto Firmino'nun menajerinden Fenerbahçe açıklaması

Al-Ahli'nin Brezilyalı golcüsü Roberto Firmino'nun menajeri, Fenerbahçe'nin oyuncusuna olan ilgisini reddetti. Yapılan açıklamalara göre, Fenerbahçe tarafından yapılan transfer teklifinin gerçeği yansıtmadığı ifade edildi. Firmino'nun menajeri Nini Zini, Suudi Arabistan basınına yaptığı açıklamada, Fenerbahçe'den herhangi bir teklif almadıklarını belirtti.

Brezilyalı yıldız Roberto Firmino, 2023 yazında Liverpool ile sözleşmesinin bitmesinin ardından Al-Ahli'ye transfer olmuştu. Suudi Arabistan kulübüyle geçirdiği süre boyunca 53 maça çıkan Firmino, 15 gol atıp 10 asist yaparak önemli bir performans sergiledi. Ancak, son gelişmelerle birlikte Firmino'nun geleceği konusunda belirsizlikler ortaya çıkmıştı. Al-Ahli'nin Alman teknik direktörü Matthias Jaissle, golcü oyuncunun takımda kalmasını istemiyor ve bir yedek forvet arayışında olduğu söyleniyor.

Fenerbahçe'nin yanı sıra, Firmino'nun adı, Mısır kulübü Zamalek ile de anıldı. Ancak Zini, oyuncusunun şu an için Al-Ahli'de kalacağını ve kulüp değiştirmeyi düşünmediğini söyledi. Firmino'nun önceliği, kulübüyle olan sözleşmesini yerine getirmek ve bu sezonki hedeflerine odaklanmak.

FİRMİNO'NUN PERFORMANSI VE TRANSFER DURUMU

Firmino, Al-Ahli'deki ilk sezonunda beklentilerin üzerine çıkarak başarılı bir performans sergiledi. Bu süreçte hem gol attı hem de takım arkadaşlarına önemli asistler yaparak adından söz ettirdi. Ancak takımının gelecek planları doğrultusunda, Firmino'nun adı transfer dedikodularına karıştı. Fenerbahçe'nin ilgisi, kulübün forvet hattını güçlendirme çabaları olarak değerlendirildi. Ancak menajer Zini'nin açıklamaları, Firmino'nun Al-Ahli'de kalacağını kesin bir dille ortaya koydu.

Suudi Arabistan kulübü, Firmino'nun transferini düşünmeden önce yeni bir golcü arayışında. Ancak şimdilik Firmino'nun transferi gündemde değil ve oyuncu, kulübüyle olan bağlarını sürdürmeye devam edecek.