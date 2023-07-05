İngiltere'nin Liverpool takımı ile olan sözleşmesi sona eren Brezilyalı futbolcu Roberto Firmino'nun yeni takımı belli oldu.
Bonservisi elinde olan Firmino'nun adı Galatasaray'la da gündeme gelmişti.
Suudi Arabistan'ın Al Ahli Kulübü Firmino'yu transfer ettiğini resmen açıkladı.
3 yıllık sözleşme imzalayan 31 yaşındaki futbolcunun yıllık 20 milyon euro kazanacağı ileri sürüldü.
Roberdo Firmino, Almanya'nın Hoffenhaim Kulübü'nden transfer olduğu Liverpool'da 8 sezon geçirdi.
Liverpool'da 362 resmi maçta 111 gol, 79 asistle oynayan Firmino, Premier Lig, İngiltere Lig Kupası, İngiltere Süper Kupası, UEFA Şampiyonlar Ligi, UEFA Süper Kupa, FIFA Kulüpler Dünya Kupası şampiyonluğu yaşadı.