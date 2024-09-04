Roblox ne zaman açılacak? En yetkili isimden açıklama geldi

Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu (BTK), ağustos ayında Adana 6. Sulh Ceza Hakimliği kararıyla Roblox oyununa erişimi engelledi.

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, konuyla ilgili olarak, "Türkiye Cumhuriyeti bir hukuk devletidir. Devletimiz, Anayasamıza göre çocuklarımızın korunmasını sağlamak için gerekli tedbirleri almakla yükümlüdür," dedi.

Roblox, Türkiye yasağı ile ilgili yaptığı resmi açıklamada şu ifadelere yer verdi:

"2 Eylül 2024 tarihinde Adana 6. Sulh Ceza Hakimliği’nin son kararına karşı bir temyiz dilekçesi verdik. Mahkeme sürecine saygı duyuyoruz ve devam eden yasal süreçler nedeniyle davanın detayları hakkında yorum yapamıyoruz. Roblox, Türkiye’deki yerel yasa ve düzenlemelere saygı göstermektedir. Kullanıcılarımızın platforma erişimini yeniden sağlamak ve Roblox kullanıcılarının güvenliğini ön planda tutmak amacıyla yerel yetkililerle iş birliği yapmaktadır.

"ZARARLI FAALİYETLERİ ÖNLEMEK İÇİN ÇALIŞIYORUZ"

İş birliği ve etkileşim yoluyla, Roblox’un öğrenme, yaratma ve anlamlı bağlantılar kurma platformu olarak Türk toplumunda canlı ve olumlu bir rol oynayacağına inanıyoruz. Vizyonumuz, insanların güvenli, medeni ve iyimser bir dünyada bir araya gelme şeklini yeniden tasarlamaktır.

Güvenliğe derin bir bağlılığımız var ve Topluluk Standartlarımızı uygulamak, kötü niyetli veya zararlı faaliyetleri tespit etmek ve önlemek için kapsamlı bir proaktif ve önleyici güvenlik önlemleri uygulamaktayız. Türkiye ve dünyanın diğer bölgelerindeki yetkililerle iş birliği yaparak, her pazarın farklı ihtiyaçlarını ele almaya ve güvenlik ve nezaket konusundaki küresel taahhüdümüzü yerine getirmeye kararlıyız."