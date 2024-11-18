Roblox'tan çocuklar için yeni güvenlik önlemleri

Roblox, çevrimiçi oyun platformunda çocuk kullanıcıların daha güvenli bir deneyim yaşaması amacıyla önemli bir değişikliğe gidiyor. 13 yaş altı çocukların, platformdaki diğer oyuncularla mesajlaşmalarına artık izin verilmeyecek. Bu önlem, yalnızca doğrulanmış bir ebeveyn veya vasinin izniyle geçerli olacak. Böylece, çocuklar oyunlar içinde sadece herkesin görebileceği genel sohbetlere katılabilecek, ancak özel mesajlaşmalar için ebeveyn onayı gerekecek.

EBEVEYNLERE DAHA FAZLA KONTROL İMKANI

Yeni uygulama, ebeveynlerin çocuklarının oyun aktivitelerini daha kolay izlemelerine ve yönetmelerine olanak tanıyacak. Ebeveynler, çocuklarının arkadaş listelerini görebilecek, günlük oyun süresi limitleri koyabilecek ve hangi içeriklere erişebileceklerini belirleyebilecek. Ancak ebeveynlerin bu özellikleri kullanabilmesi için kimlik ve yaş doğrulaması yapmaları gerekecek.

Roblox, platformunda günlük 88 milyon aktif kullanıcıya sahip. Şirket, oyun güvenliği konusunda oldukça ciddi adımlar atıyor ve bu alanda çalışan binlerce çalışanı bulunuyor. Roblox'un Güvenlik Direktörü Matt Kaufman, güvenlik önlemlerinin platformun büyüklüğüyle orantılı olarak evrimleşmesi gerektiğini belirtti.

EBEVEYNLER İÇİN YENİ YÖNETİM ARAÇLARI

Yeni özellikler, ebeveynlerin çocuklarının platformda ne tür içeriklere erişebileceğini ve hangi oyunları oynayabileceğini kontrol etmelerini daha kolay hale getirecek. Ebeveynler, platformun içerik etiketleriyle çocuklarının yaşına uygun oyunları seçebilecek. Roblox, yaşa dayalı sınıflandırma yerine, içerik etiketleriyle oyunların doğasını belirtecek. Bu etiketler, şiddet, korku veya dil gibi unsurlar içeren oyunları tanımlayacak. 9 yaş altı çocuklar yalnızca “minimal” veya “hafif” içeriklere erişebilecek. Ancak ebeveyn onayıyla, “orta” seviyedeki oyunlara da izin verilebilecek.

GELİŞEN GÜVENLİK

Roblox, ayrıca platformda oyun yapıcılarının, oyunlarının 13 yaş altı çocuklar için uygun olup olmadığını belirtmelerini zorunlu kılacak. 3 Aralık’tan itibaren, oyun geliştiricileri, içeriklerinin yaşa uygunluğunu belirten bir açıklama yapmadan çocukların oynayabileceği oyunlar sunamayacak.

Bu değişiklikler, Birleşik Krallık’taki çevrimiçi platformlar için yeni çıkarılacak olan Online Safety Act (Çevrimiçi Güvenlik Yasası) çerçevesinde gerçekleşiyor. Bu yasa, çocukların interneti daha güvenli bir şekilde kullanmalarını sağlamak amacıyla platformlara yönelik daha sıkı düzenlemeler getirecek. Ofcom, platformlara uyulması gereken güvenlik kurallarını aralık ayında yayınlayacak.

Roblox, çocukların dijital dünyada daha güvenli bir şekilde vakit geçirebilmeleri için önemli adımlar atmaya devam ediyor. Platformun bu yeni güvenlik önlemleri, ebeveynlerin çocuklarının dijital ortamda daha kontrollü ve güvende olmasını sağlayacak. Ancak, bu önlemlerin etkili olabilmesi için doğru yaş doğrulama yöntemlerinin uygulanması gerektiği ifade ediliyor.