Robotlar ilk kanı döktü. Tesla fabrikasında robot işçiye saldırdı

AFP'nin haberine göre; Tesla'nın Teksas'ın Austin şehrindeki Giga Texas fabrikasında bir mühendisin bir robotun saldırısına uğradığı ortaya çıktı.

2021 yılında eyalete sunulan raporda ortaya çıkan olayda, fabrika çalışanları, yeni dökülmüş alüminyum araba parçalarını yakalayıp taşımak için tasarlanmış bir robotun mühendise saldırışına şahit olurken, robotun mühendisin kollarına ve sırtına metal 'pençelerini' geçirdiğini ve mühendisin kanlar içinde kaldığı belirtildi.

Tesla'nın Teksas fabrikasında 2021 veya 2022'de robotlarla ilgili başka bir yaralanma bildirilmemesine rağmen olay, işyerinde otomatik robotların risklerine ilişkin yıllardır artan endişelerin artmasına neden oldu.

Tesla'nın Teksas'taki yasa gereği yetkililere sunması gereken yaralanma raporunda, mühendisin işten izin almasına gerek olmadığı iddia ediliyordu.

RAPOR SALDIRIYI BELGELİYOR

Tesla'nın Giga Texas için hazırladığı 2021 Yıllık Uyumluluk Raporu'nun bir kopyası, yazılım mühendisinin kanlı robot saldırısını küçük ayrıntılarla da olsa belgeliyor.

10 Kasım 2021 tarihli yetersiz rapor, saldırı nesnesinin bir "robot" olduğunu ve bir "mühendis" üzerinde nasıl "yırtılma, kesik, açık yara" oluşturduğunu anlatıyor.

Şirketin raporda belirttiğine göre mühendisin sol elinde oluşan yaraların iyileşmesi için işten "sıfır" gün izin alması gerekiyordu.

MÜHENDİS KANLAR İÇİNDE KALDI

Olayın iki görgü tanığına göre, yaralanan Tesla mühendisi montaj robotunun elinden kurtulmaya çalışırken başka bir işçi saldırıyı durdurmak için acil "durdurma" düğmesine bastı.

Mühendis, serbest kaldıktan sonra hurda alüminyum toplamak için tasarlanmış bir oluktan birkaç metre aşağı düştü ve arkasında bir kan izi bıraktı.

Tesla'nın Giga Texas fabrikası, hem toplam kazalarda hem de izin gerektirecek kadar ciddi kazalarda otomotiv endüstrisinin kalanını geride bırakıyor.

Bir incelemeye göre Tesla'nın Giga Texas fabrikasında 2022'de neredeyse her 21 işçiden biri iş sırasında yaralandı. Sektör ortalama oranı ise her 30 işçiden biri oldu.