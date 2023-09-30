Robotları görenler korkudan stadyumu terk etti. Robotlar maç izlemeye geldi

Sofi Stadyumu'nda çekilen görüntülerde yapay zeka robotları görüldü. Robotlar dikkat çekerken, insanlarda tedirginlik yarattı. Görenler korkudan stadyumu terk etti.

KAYNAK: Haber Merkezi
Robotları görenler korkudan stadyumu terk etti. Robotlar maç izlemeye geldi

Editör: Çağlar Bülent SANSAR

Futbol izlemesi amacıyla Sofi Stadyumu'na götürülen yapay zekalı robotlar hayret uyandırdı.

Maçta izleyici olan yapay zeka robotları hem dikkat çekti hem de tedirgin etti.

SoFi Stadyumu’nda 2023 NFL sezonunun açılış maçına katılan taraftarlar, kendilerini Chargers formaları giyen robotların yanında otururken bulduklarında hayatlarının sürprizini yaşadı.

İnsanlar bu robotların birebir insan gibi mimiklere sahip olduğunu, gözlerini kırpmalarını ve bakışlarını birebir insan gibi yapmalarını görenler robotlara tekrar tekrar baktı.

Bölgede bulunan vatandaşlardan biri "robotun yan taraflarında bulunan yapay zeka izlerini görmesem, yani kafalarında peruk olsa, ben bu robotların gerçek olduğunu düşünürdüm" dedi.

Söz konusu yapay zeka robotlarının yakında vizyona girecek olan “The Creator” filminin tanıtım kampanyasının bir parçası olduğu ifade edildi.

Tribünlerdeki robotların varlığı ise teknolojideki ilerlemeleri ve yapay zekanın hayatımızda giderek artan rolünü bir kez daha hatırlattı.

Sosyal medyada kısa sürede yayılan videolarda şu ifadeler kullanıldı:

Bu görüntüler Sofi Stadyumu'ndaki Miami Dolphins ile Los Angeles Chargers maçında çekildi. Seyirciler başta olmak üzere birçok kişi bu durumdan rahatsız oldu hatta maç başlamadan ter edenler oldu. Sizce yakında insan ve robotu ayırt etmek için beden dili analizi yapmak zorunda kalır mıyız?

İŞTE SÖZ KONUSU YAPAY ZEKALI ROBOTLARIN GÖRÜNTÜLERİ

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