Rock yıldızı intihara kalkışan kadını kurtardı

Rock müziğin efsane ismi Jon Bon Jovi, geçtiğimiz Salı gecesi Nashville'de sergilediği kahramanlıkla adeta hayranlarının kalbini bir kez daha kazandı. Tennessee eyaletinin Nashville kentinde bulunan John Seigenthaler Yaya Köprüsü'nde bir video çekimi için bulunan Bon Jovi, hayat kurtaran bir olaya imza attı. Köprünün kenarında, intihar etmek üzere olan bir kadını fark eden 62 yaşındaki sanatçı, tereddüt etmeden harekete geçti.

Mavi kıyafetler içerisindeki kadın, korkuluklara tırmanmış ve hayatını sonlandırmaya hazırlanırken, Jon Bon Jovi ve yanındaki bir kişi ona yaklaşıp konuşmaya başladı. Bir süre kadına sakinleştirici bir dille yaklaşan rock yıldızı, sonunda onu ikna ederek korkuluklardan çekmeyi başardı. O anlar, polis kameraları tarafından kaydedildi ve Bon Jovi’nin insanlığı bir kez daha gözler önüne serildi.

Nashville Polis Şefi John Drake, olay sonrası yaptığı açıklamada Bon Jovi’ye ve ekibine teşekkürlerini iletti. Drake, "Salı gecesi Seigenthaler Yaya Köprüsü'nde bir kadına yardım ettikleri için Jon Bon Jovi ve ekibine teşekkür ederiz. Bon Jovi, kadını Cumberland Nehri üzerindeki çıkıntıdan güvenli bir şekilde inmesi için ikna etmeye yardımcı oldu" diyerek ünlü sanatçıyı övdü.

Bu olay, müzik dünyasının önde gelen isimlerinden Jon Bon Jovi’nin yalnızca sahnede değil, gerçek hayatında da ne kadar duyarlı ve cesur bir insan olduğunu bir kez daha ortaya koydu.

JON BON JOVİ KİMDİR?

Jon Bon Jovi, 2 Mart 1962'de New Jersey, ABD'de dünyaya geldi. Gerçek adı John Francis Bongiovi Jr. olan sanatçı, 1983 yılında kurduğu Bon Jovi isimli rock grubuyla müzik dünyasına hızlı bir giriş yaptı. Grup, kısa sürede 1980'ler ve 1990'ların en büyük rock gruplarından biri haline geldi ve milyonlarca albüm sattı. Özellikle Livin' on a Prayer, You Give Love a Bad Name, ve It's My Life gibi hit parçalar, Bon Jovi'yi uluslararası bir süperstar yaptı.

Bon Jovi, yalnızca müziğiyle değil, oyunculuk kariyeriyle de tanınıyor. Moonlight and Valentino ve U-571 gibi filmlerde rol aldı. Aynı zamanda yardımseverliğiyle de bilinen Bon Jovi, 2006 yılında kurduğu "Jon Bon Jovi Soul Foundation" ile evsizliği ve açlığı sona erdirmeyi amaçlayan projelere öncülük etti.

Jon Bon Jovi, 2018'de Rock and Roll Hall of Fame'e girmeye hak kazandı. 30 yılı aşkın kariyeri boyunca 130 milyondan fazla albüm satan sanatçı, hâlâ dünya çapında konserler vermeye ve insanlara ilham olmaya devam ediyor. Özel hayatında ise 1989'dan bu yana lise aşkı Dorothea Hurley ile evli ve dört çocuğu var.