Rögar kapağı hırsızları kameralara yakalandı

Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenen Malatya'da, ağır hasarlı binaların yıkımı sürüyor. Yıkımı gerçekleşen binaların enkazından kalan hurdaları toplayan hurdacılar, Niyazi Mısri Mahallesi'ndeki rögar kapağını çaldı. Malatya Büyükşehir Belediyesi ekipleri, yeni bir rögar kapağını yerine koydu. Ardından başka hurdacılar, yine aynı yerdeki rögar kapağını yerinden sökerek, çaldı. Çevredeki esnaf da karakola giderek suç duyurusunda bulundu.

Hırsızlık anları bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde, 2 kişinin rögar kapağını söküp el arabasıyla bölgeden uzaklaştıkları, farklı bir tarihte, yine aynı yerde yeni konulan rögar kapağının da başka hurdacılar tarafından sökülerek, çalındığı görüldü.

Şüphelilerin yakalanması için çalışmalar sürüyor.