Van'da kaybolduktan 18 gün sonra cansız bedeni bulunan Rojin Kabaiş'in babası Nizamettin Kabaiş TBMM'de açıklama yaptı.

"ACIMIZI İKİYE KATLADILAR"

Nizamettin Kabaiş Meclis'teki konuşmasında "Rojin'e ne oldu?" sorusuna yanıt aradıklarını dile getirerek, “Dosyanın bir an önce aydınlatılmasını istiyoruz. 14 aydır biz acı çekiyoruz, gece gündüz aklımızdan çıkmıyor. Adli Tıp’tan geç gelen sonuçlar olsun iki erkeğe ait DNA olsun, hepsi ortadadır, bellidir. Bir cinayet olduğu tespit edildiği halde hala intihardan bahsediyorlar. Acımızı ikiye katladılar. Üniversitenin, yurdun ihmalleri varsa, görevi kötüye kullanan kişiler olsa onlar da soruşturmaya dahil edilsinler, cezaları neyse çeksinler. Bu katiller bir an önce yakalansın, biz de biraz da olsa nefes alalım. Aile olarak çok zor durumdayız, büyük acılar çekiyoruz. Halk da bunun farkındadır, bu bir cinayettir. Büyük yürüyüşler, basın açıklaması oldu. Televizyonculara ayrıca teşekkür ediyorum, onlar da görevini yaptı. Eksikleri, her şeyi ortaya çıkardılar, her şey bire bir ortadadır. Büyük ihmaller var hem üniversitede hem yurtta hem de Adli Tıp’ta" dedi.



"GEÇİŞTİRİLMEYECEK NOKTADA"

Rojin Kabaiş Adalet Komisyonu tarafından yapılan açıklamada ise dosyaya giren iki erkek DNA’sının ardından olayın bir intihar olmadığına değinilerek şunlar kaydedildi:

"Bu bulgularla beraber Rojin’in katledilişi artık ‘intihar’ ve ‘şüpheli durum’ denilerek geçiştirilemeyecek noktadadır. Aksine cinsel saldırı ihtimalinin araştırılması gerekmektedir. 25 Kasım 2024’ten 1 Kasım 2025’e kadar olan zaman zarfında 248 kadın katledildi, 271 kadının ölümü ise şüpheli ölüm olarak kayıtlara geçti. Bu da gösteriyor ki şüpheli kadın ölümleri ilk kez kadın cinayetlerini geçti. Bugün burada yalnızca Rojin Kabaiş’in değil, bu ülkede şüpheli şekilde hayatını kaybeden, adaleti sağlanmamış tüm kadınların sesi olmak için toplandık.

Rojin Kabaiş’in ölümü, giderek artan şüpheli kadın ölümlerinin gerçeğinin somut göstergesidir. Bu nedenle mücadelemiz bir kişinin değil, tüm kadınları yaşam hakkı, güvenliği, adaleti temelidir."

"KADINLAR KENDİLİĞİNDEN ÖLMEZ"

"Bizler biliyoruz ki kadınlar kendiliğinden ölmez. Kadınlar şüpheli biçimde öldürülür, dosyalar ise şüpheli biçimde kapatılmak istenir. Rojin Kabaiş Adalet Komisyonu olarak aylardır yürüttüğümüz çalışmalarda dosyalarda soru işaretlerini, tutarsızlıkları ve eksik soruşturmaları gözlemledik. Bu nedenle Van Başsavcılığı TCK 102’ye göre nitelikli cinsel saldırı kapsamında soruşturmayı genişletsin. Adalet Bakanlığı bu ihmaller silsilesine sebep olan ihtimali olan bütün çalışanları sorgulasın, gerekiyorsa yargılasın. İstanbul ATK İhtisas Kurulu yeni rapor hazırlasın. ATK, 2 farklı erkeğe ait DNA’nın kimlere ait olduğunu açıklasın. Dosyadaki gizlilik kararı derhal kaldırılsın, aile ve kamuoyu gerçeğe ulaşabilsin. Rojin’in ölümümde ihmali, sorumluluğu bulunan tüm kişi ve kurumlar hesap versin. Kadınların yaşam hakkını korumak için devlet görevini yerine getirsin. Rojin’in ailesi yalnız bırakılmasın, gereken hukuki ve manevi destek verilsin."

"ADLİ VAKA DEĞİL CEZASIZLIĞIN SONUCUDUR"

"Rojin Kabaiş’in ölümü hiçbir şüphe gölgede bırakılmadan yeniden, titizlikle araştırılmalıdır. Deliller, tanık ifadeleri, süreçteki eksiklikler yeniden gözden geçirilmelidir. Şüpheli kadın ölümlerinin tamamında olduğu gibi bu dosyada da intihar kolaycılığına sığınılmamalıdır. Kadınların yaşam hakkını koruyacak şeffaf, bağımsız, hızlandırılmış bir mekanizma oluşturulmalıdır. Unutulmamalıdır ki, şüpheli kadın ölümleri yalnızca bir adli vaka değil; cezasızlığın, eşitsizliğin sonucudur. Bizler, şüpheli kadın ölümlerinin aydınlatılması için ve Rojin Kabaiş’in hak ettiği adaletin sağlanana kadar bu mücadeleden vazgeçmeyeceğiz. Bu ülkede hiçbir kadın yalnız değildir, hiçbir kadını terk etmeyeceğiz.”