Rojin Kabaiş'in ölüm sebebi belli oldu. Otopsi sonucu gerçeği ortaya çıkardı

Rojin Kabaiş'in cenazesi, yaklaşık üç hafta sonra 15 Ekim tarihinde Van Gölü kenarında bulunmuştu. Ön otopsi raporunda, cenazenin suda uzun süre kaldığı için deformasyona uğradığı, fakat ilk incelemede şüpheli bir duruma rastlanmadığı ifade edilmişti.

Yaşanan olay sonrası, İstanbul Adli Tıp Kurumu’na gönderilen cenaze üzerinde yapılan detaylı otopsi sonucunda, genç kızın ölümünün boğulma sebebiyle yaşandığı tespit edildi.

AİLE HUKUKİ YOLLARA BAŞVURDU

Rojin'in ailesi, kızlarının ölümünden sonra olayın tam olarak aydınlatılması için hukuki yollara başvurduklarını söyledi. Aile, olayın yalnızca boğulmayla sınırlı kalmadığını, başka olasılıkların da soruşturulması gerektiğine dikkat çekti. Van Cumhuriyet Başsavcılığı, olayla ilgili soruşturmanın sürdüğünü ve şüpheli bir durum olup olmadığının incelendiğini duyurdu.

AİLESİNİN ŞÜPHELERİ

Rojin Kabaiş'in kaybolduğu günden beri ailesi, genç kızlarının ölümünün bir kaza olmadığını düşündüklerini ifade ederek, olayın araştırılmasında daha fazla dikkat gösterilmesini istedi. Aile, kızlarının ölümünde olası bir dış müdahale veya istismar ihtimallerini de göz önünde bulundurarak, soruşturmanın daha derinlemesine yapılmasını talep ediyor.

SORUŞTURMA SÜRÜYOR

Van Cumhuriyet Başsavcılığı, İstanbul Adli Tıp Kurumu'ndan gelen otopsi sonuçlarından sonra olayla ilgili tüm ihtimalleri değerlendirerek soruşturmayı genişletmeye karar verdi. Van Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı ekipler de, Rojin Kabaiş'in kaybolduğu günden itibaren çevredeki güvenlik kameralarını inceledi ve olayın tüm yönleriyle aydınlatılması için çalışmalarına devam ediyor.

"BU İNTİHAR EDİLECEK BİR BELİRTTİ DEĞİL"

Rojin'in babası Nizamettin Kabaiş otopsi raporu tamamlanmadan önce gerçekleştirdiği açıklamada:

“80 numuneden bahsettiler. İstanbul'a göndermişler. Şüphelendiğimiz şahıs yok. Kimseyle herhangi bir düşmanlığımız da yok. Hem Diyarbakır, hem de Van'da. Emniyet ile oradaki güçler Rojin'in şifresi niye o kadar uzundur, 10 rakamlıdır? Bunu da söylemek istiyorum. Kim para gönderiyorsa onun hesabına gönderiyordu. 10 rakam, şifre o yüzdendi. Onlarda diyor ki; ‘o şifre uzundur, intihar belirtisi olabilir.'

Ufak tefek şeyleri söylüyorlar çok rahatsız oluyorum. Bu intihar edilecek bir belirtti değil. Hesabında para vardı şifreyi uzun uzun kullanmış. Bazen 60,70,80 bin liraya kadar para birikiyordu. Çalıştığımda karttan anlamıyorum. Onun hesabına atıyorlardı. O da çekip bize getiriyordu” demişti.