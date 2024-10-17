'Rojin'in soruşturma dosyasına gölge düşmüştür' Avukatından otopsi açıklaması

Aynı zamanda Van Barosu Başkanı olan Sinan Özaraz, "Rojin Kabaiş'ın bedeninde darp olmadığına yönelik söylem gerçeği yansıtmıyor" dedi.

Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi öğrencisi, 21 yaşındaki Rojin Kabaiş, 27 Eylü'de kaldığı yurttan çıkıp Van Gölü sahiline gitmiş ve kendisinden bir daha haber alınamamıştı. Rojin Kabaiş için başlatılan arama çalışmalarının 18’inci gününde cansız bedeni Mollakasım Mahallesi’nde, Van Gölü kıyısında bulunmuştu.

Rojin Kabaiş’in dün gece Van Adli Tıp Kurumu’nda otopsi işlemleri gerçekleştirdi. Rojin Kabaiş’in dosyasına ilişkin gizlilik kararı alındı.

Ancak bugün Rojin Kabaiş’in ön otopsi raporunda genç kızın bedeninde bir yaralanma izi bulunmadığı birçok basın organında konu edildi.

"DARP OLMADIĞINA YÖNELİK HABERLER GERÇEĞİ YANSITMIYOR"

Ailenin avukatlığını da üstlenen Özaraz, soruşturmaya gölge düşürüldüğünü ve dosyada şüphe olduğunu vurguladı. Özaraz, bazı basın yayın organlarında darp olmadığına yönelik yapılan haberlere atıfta bulunarak, "Darp olmadığına yönelik söylem gerçeği yansıtmamaktadır" diye konuştu.

Özaraz’ın konuşmasından öne çıkanlar şöyle:

'SAVCILIK BİZİ SÜRECİN DIŞINDA TUTMAYA ÇALIŞTI'

"Biz Rojin Kabaiş’in adli tıp sürecini takip etmek istedik. Savcılık makamı bizi adli tıp sürecinin dışında tutmaya çalıştı. Biz Van Barosu olarak adli tıpta CMK’daki düzenlemeler gereği, temsilci bulundurma hakkımız bulunduğunu, avukat ve alanında uzman bir doktoru bulundurabileceğimizi hatırlatmamıza rağmen, savcılıkça bu talebimiz reddedildi. Uzun ısrarlarımızın ardından kabul ettirdik."

Van Gölü sahilinde cesedi bulunan Rojin Kabaiş'in ön otopsi raporu açıklandı

'SIZDIRILAN RAPOR YANILTICI'

"CMK hükümlerine göre bu rapor, dosyada gizlilik kararı olsa bile, aileye ve avukatına verilmesi gereken zorunlu bir belgedir. Ancak savcılık 'Talebinizi yarın değerlendireyim' demesine rağmen, bugün çeşitli basın yayın organlarında bu ön raporun kamuoyuna sızdırıldığını fark ettik. Maalesef o ön rapor, gerçek bilgilerle değil yanıltıcı bilgilerle kamuoyuna sunuldu. Her ne kadar yayın organlarında Rojin Kabaiş’e yönelik herhangi bir darp, delici ve yaralayıcı bir iz veya kemik kırığı olmadığına yönelik bilgiler paylaşılsa da raporun yanıltıcı olduğunu belirtelim. Yapılan otopside; kemik kırığı olmadığı, delici ve kesici bir durumun olmadığı doğrudur. Ancak darp olmadığına yönelik söylem gerçeği yansıtmamaktadır."

'SORUŞTURMA DOSYASINA GÖLGE DÜŞMÜŞTÜR'

"Bugün kamuoyunu yanlış yönlendirerek, olayın sanki bir intiharmış algısı yaratılmasının yanlış olduğunu bir kez daha belirtiyoruz. Biz savcılık makamına ve yetkililere şunu belirtmek istiyoruz: Siz bu süreci sadece intihar üzerinden değil, her şüphe ve ihtimali göz önünde bulundurarak yürütmek zorundasınız. Soruşturma dosyasına gölge düşmüştür. Çünkü, avukatına ve ailesine verilmeyen raporun, alttan başkasına sızdırılması aslında dosyayı yanlış yönlendirmeye yönelik, algı oluşturmaya yönelik, hukuksuz bir tutumdur."

'ARTIK BU DOSYADA BİR ŞÜPHE VAR'

"Bugün dosyayı inceleme talebinde bulundum. 04.10.2024 tarihi itibariyle sulh cezanın verdiği gizlilik kararının bugün alınan ön raporu kapsamadığını, CMK 135’e göre bu kapsamın dışında kaldığını, ailenin savcı huzurunda bizim temsil etmemizi söylediğini, avukatın da dosyada vekalet sunmaksızın belge inceleyebileceğini hatırlatarak talepte bulunduk. Ancak savcılık bunu reddetti. Ön raporun bize hukuk dışına çıkılarak verilmemesi soruşturmayı kamuoyundan ve Van Barosu’ndan kaçırmaktır. Bu soruşturmanın yürütülme usulü, hukuka aykırıdır. Artık bu dosyada bir şüphe vardır. Soruşturma usulünde bir şüphe vardır."