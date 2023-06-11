Roket saldırısı sonrası Obüsler ateş kustu. 7 terörist etkisiz hale getirildi

Milli Savunma Bakanlığı, saldırının Kilis'in Öncüpınar bölgesinde gerçekleştiğini ve teröristlerin Fırat Kalkanı bölgesindeki askeri ve polis üslerini hedef aldığını bildirdi.

Bakanlık, Türk Silahlı Kuvvetlerinin saldırıyı tespit ederek derhal karşılık verdiğini ve teröristlerin sözde bir karargahını da imha ettiğini duyurdu.

Bakanlık, terör örgütünün sözde iki yöneticisinin de öldürülenler arasında olduğunu belirtti.

Bakanlık, Mehmetçiğin teröristlere karşı her zaman hazır olduğunu ve saldırı girişimlerine asla izin vermeyeceğini vurguladı.

Bakanlıktan yapılan açıklamada, şu ifadelere yer verildi:



​"Terör örgütü PKK/YPG tarafından Fırat Kalkanı bölgesindeki Cibrin Üs bölgesi ile Öncüpınar polis yerleşkesine eş zamanlı olarak havan/çok namlulu roket atar tacizi gerçekleştirilmiştir. Tacizde asker ve polislerimiz ile üs bölgelerinde hasar zayiat yoktur. Saldırının gerçekleştirildiği yerler belirlenerek derhal Türk Silahlı Kuvvetlerimiz tarafından güçlü şekilde vurulmaya başlanmıştır. İlk belirlemelere göre aralarında terör örgütünün sözde 2 yöneticisinin de olduğu 7 terörist etkisiz hale getirilmiş, sözde bir karargah imha edilmiştir. Teröristlerin saldırı girişimlerini hiçbir zaman karşılıksız bırakmayan Mehmetçik, teröristlere ait birçok hedefi etkili şekilde vurmaya devam etmektedir."