Roketsan mühendisinin ölüm nedeni belli oldu! Babası 'öldürüldü' demişti

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Roketsan mühendisinin ölüm nedeni belli oldu! Babası 'öldürüldü' demişti

Ankara'daki evinde ölü bulunan Roketsan mühendisi Yusuf Serdar Yücel’in ölümüyle ilgili hazırlanan adli top raporunda ölüm nedeni sodyum nitrat zehirlenmesi olarak açıklandı.

Ankara Roketsan’da yazılım mühendisi olarak görev yapan 25 yaşındaki Yusuf Serdar Yücel’in evinde ölü bulunmasıyla ilgili yürütülen soruşturmada, Adli Tıp Kurumu tarafından düzenlenen rapor dosyaya girdi.

Sözcü'de yer alan habere göre, Yücel'in ölüm sebebi belli oldu. Genç mühendisin ölüm nedeninin kimyasal bir madde olan sodyum nitrat zehirlenmesi olduğu ifade edildi.

NE OLMUŞTU?

Ankara'da Roketsan'da yazılım mühendisi olarak görev yapan Yusuf Serdar Yücel'den arkadaşları bir süre haber alamamıştı. Bunun üzerine arkadaşları ailesine ve polis ekiplerine bildirmişti. Evin kapısını çilingir yardımıyla açan polis ve sağlık ekipleri Yücel'in cansız bedeni ile karşılaşmıştı. Yapılan incelemede Yücel'in bir kimyasal karışım içerek intihar ettiği iddia edilmişti.

Yücel'in babası Ahmet Yücel, ise "Oğlum intihar etmedi, infaz edildi. Evladımdan sır istemişler, vermemiş" demişti.

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