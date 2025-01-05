Roketsan'ın genç mühendisi evinde ölü bulundu! Olay "şüpheli" olarak kayıtlara geçti

Ankara'da yaşayan Roketsan'ın genç mühendislerinden Serdar Yücel, ikamet ettiği evinde ölü olarak bulundu.

Medya ve yerel medyaya yansıyan haberlere göre; genç mühendisten uzun süre haber alamayan arkadaşları, endişelendikleri için Yücel'in ailesine ulaştı. Ailesi ile konuşan arkadaşları, Yücel'e ulaşamadıklarını ve polis nezaretinde çilingir ile kapıyı açacakları konusunda haberdar etti.

Eve girildiğinde ise genç mühendisin cansız bedenine rastlandı.

Genç mühendisin ölümü polis ve savcıyı harekete geçirdi.

ÖLÜMÜ "ŞÜPHELİ" BULUNDU

Polislerin yaptığı araştırmada, 25 yaşındaki yazılım mühendisi Yusuf Serdar Yücel’in ölümü ilk belirlemelere istinaden “şüpheli” olarak kayıtlara geçti. Plisin soruşturması devam ederken, savcılık ölüm sebebinin netleşmesi için otopsi yapılmasını istedi.

CENAZESİ DEFNEDİLDİ

Ölümü yıllar önce yine Ankara’da anlaşılmaz şekilde hayatlarını yitiren ASELSAN mühendislerini anımsatan Yusuf Serdar Yücel’in cenazesi, memleketi Isparta'ya getirilmesinin ardından dün Merkez ilçesine bağlı Sav'da ikindi namazına müteakiben defnedildi.