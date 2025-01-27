Rol için saçlarını boyatacak! Diziyle el sıkıştı sosyal medyadan tepki yağdı

"Şakir Paşa Ailesi: Mucizeler ve Skandallar" dizisi Büyükada’daki köşkünün kurulduğu platoda çıkan yangında 50 milyon TL civarında zarar gördü. Yeni bölümüyle yeniden ekranlara dönen dizi gündeme bomba gibi düştü. Hazal Kaya’nın ardından Eda Ece de diziye dahil olacak.

ROLÜ İÇİN SAÇLARINI BOYATACAK

Yasak Elma dizisinde canlandırdığı Yıldız karakteriyle beğeni toplayan Eda Ece bebeğini kucağına alınca ekranlara ara vermişti. Birsen Altuntaş'ın haberine göre Eda Ece "Şakir Paşa Ailesi: Mucizeler ve Skandallar" dizisindeki rolü gerçekleşti.

Altuntaş, efsane ressam Fahrelnissa Zeyd‘i ise Eda Ece hayat vereceğini yazdı. Fahrelnissa Zeyd gibi beyaz tenli olan güzel oyuncu rol için saçlarını siyaha boyatacak. Fahrelnissa Zeyd’in çocukluğunu ise Zeynep Ebrar Karaca hayat veriyor.

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Şu anki kadro o kadar muhteşem ki nerdeyse hepsi yeni yüzler olduğu için karakterler hepsi çok gerçekçi geliyor. Eda Ece ve Hazal Kaya gibi çok bilindik oyuncuları asla Aliye ve Fahrülnisa olarak düşünemiyorum.

Nasıl bu kadar alakasız yapabilirsiniz. Gencecik oyuncularımız var şans verilmesi gereken hala aynı yüzler sıkmadı mı artık.

Daha uygun oyuncular bulunabilirdi popüler oyunculara gidip kolaya kaçmasalardı keşke.