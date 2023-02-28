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Cremonese Roma maçında sezonun sürprizi. Mourinho'ya kırmızı kart

İtalya Serie A'da Cremonose sezonun ilk galibiyetini Roma karşısında aldı

Haber Giriş: 28 Şubat 2023 Salı - 23:26
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Roma Cremonose deplasmanında yıkıldı

Cremonese Roma maçında sezonun sürprizi. Mourinho'ya kırmızı kart
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İtalya Serie A devlerinden Roma, Cremonose deplasmanında şoke oldu.

Ligde 23 hafta maç kazanamayan Cremonose, sezonun ilk galibiyetini ilk 4 için mücadele eden Roma karşısında aldı. Ev sahibi takım sahadan 2-1 galip ayrıldı.

Cremonese'ye galibiyeti getiren golleri 17. dakikada Frank Tsadjout ve 83. dakikada penaltıdan Daniel Ciofani attı.

Roma'nın tek golü ise 71. dakikada Leonardo Spinazzola'dan geldi. 

Roma'nın teknik direktörü Jose Mourinho kenarda kırmızı kart gördü.

Bu sürpriz sonucun ardından Cremonese ligde ilk galibiyetini elde etti ve 12 puanla sondan ikinci sıraya yükseldi. 

Roma ise 3 maç sonra kaybetti ve 44 puanda ve 5. sırada kaldı.

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