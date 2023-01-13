13 Ocak 2023 Cuma
İstanbul Hava durumu İstanbul 8°C
Doviz verileri
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
Yeniçağ Anasayfa

Roma ve Fiorentina tur atladı

İtalya Kupası'nda Fiorentina ve Roma çeyrek finale kaldı

Haber Giriş: 13 Ocak 2023 Cuma - 05:18
Takip Et

Roma Genoa'yı, Fiorentina Sampdoria'yı geçti

Roma ve Fiorentina tur atladı
+
Aa
-

İtalya Kupası son 16 turunda Fiorentina ve Roma çeyrek finale yükseldi.

Kupada son 16 turuna iki maçla devam edildi.

Olimpiyat Stadı'nda Genoa'yı konuk eden Roma, 64. dakikada Paulo Dybala'nın attığı golle 1-0 kazandı ve üst tura çıktı.

Genoa'da maça ilk 11'de başlayan Güven Yalçın, 90 dakika görev yaptı. Roma'da Zeki Çelik, 75. dakikada oyuna dahil oldu.

Günün diğer maçında ise Fiorentina, Artemio Franchi Stadı'nda ağırladığı Sampdoria'yı 25. dakikada Antonin Barak'ın kaydettiği golle 1-0 mağlup ederek tur atladı.

Tek maçlı eleme usulüyle oynanan turda daha önce Inter ve Torino, çeyrek final bileti almıştı.

Fiorentina'nın Torino ile eşleştiği çeyrek finalde Roma'nın rakibi ise Napoli-Cremonese maçının galibi olacak.

Etiketler

 

 

HABERE YORUM YAZ

UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.

EN ÇOK OKUNANLAR
﻿Müge Anlı'dan ayrılan Arif Verimli'den şaşırtan itiraf. Öküz ölünce ortaklık bozuldu tabii
1
﻿Müge Anlı'dan ayrılan Arif Verimli'den şaşırtan itiraf. Öküz ölünce ortaklık bozuldu tabii
﻿Müge Anlı'dan ayrılan Arif Verimli'den şaşırtan itiraf. Öküz ölünce ortaklık bozuldu tabii
﻿Bir sigara grubundan sigaraya indirim. Özgür Aybaş açıkladı
2
﻿Bir sigara grubundan sigaraya indirim. Özgür Aybaş açıkladı
﻿Bir sigara grubundan sigaraya indirim. Özgür Aybaş açıkladı
﻿Ekonomist Şeref Oğuz’dan bankada parası olanlara uyarı. Bakan Nebati'nin ne zaman karaya oturacağını açıkladı
3
﻿Ekonomist Şeref Oğuz’dan bankada parası olanlara uyarı. Bakan Nebati'nin ne zaman karaya oturacağını açıkladı
﻿Ekonomist Şeref Oğuz’dan bankada parası olanlara uyarı. Bakan Nebati'nin ne zaman karaya oturacağını açıkladı
﻿Borsa çöktü. Selçuk Geçer anında açıklama yaptı
4
﻿Borsa çöktü. Selçuk Geçer anında açıklama yaptı
﻿Borsa çöktü. Selçuk Geçer anında açıklama yaptı
﻿Son Dakika... Memur ve emekli maaş artışlarıyla ilgili yeni gelişme
5
﻿Son Dakika... Memur ve emekli maaş artışlarıyla ilgili yeni gelişme
﻿Son Dakika... Memur ve emekli maaş artışlarıyla ilgili yeni gelişme
﻿Biden'ın konutunda yeni 'gizli belgeler' bulundu
6
﻿Biden'ın konutunda yeni 'gizli belgeler' bulundu
﻿Biden'ın konutunda yeni 'gizli belgeler' bulundu
﻿İdlib'de 4,6 büyüklüğünde deprem
7
﻿İdlib'de 4,6 büyüklüğünde deprem
﻿İdlib'de 4,6 büyüklüğünde deprem
﻿Eksi 30 derecede yangın çıkarsa… Bina tamamen buz tuttu
﻿Eksi 30 derecede yangın çıkarsa… Bina tamamen buz tuttu
﻿Eksi 30 derecede yangın çıkarsa… Bina tamamen buz tuttu
﻿Ordu'da dalgalar nedeniyle iskele yaya trafiğine kapatıldı
﻿Ordu'da dalgalar nedeniyle iskele yaya trafiğine kapatıldı
﻿Ordu'da dalgalar nedeniyle iskele yaya trafiğine kapatıldı
﻿Eroin ve sentetik hapla yakalandı, “Abim polis” diyerek savunma yaptı
﻿Eroin ve sentetik hapla yakalandı, “Abim polis” diyerek savunma yaptı
﻿Eroin ve sentetik hapla yakalandı, “Abim polis” diyerek savunma yaptı
﻿Twitter'da 14. ifşa: Rusya'nın ABD siyasetine müdahale ettiği iddiaları gerçek değil
﻿Twitter'da 14. ifşa: Rusya'nın ABD siyasetine müdahale ettiği iddiaları gerçek değil
﻿Twitter'da 14. ifşa: Rusya'nın ABD siyasetine müdahale ettiği iddiaları gerçek değil
Yeniçağ Anasayfa
Copyright 2022 | Tüm Hakları Saklıdır.
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.