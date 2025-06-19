Roma'dan İstanbul'a transfer!

Kaynak: Haber Merkezi
Roma'dan İstanbul'a transfer!

Trendyol Süper Lig ekiplerinden Başakşehir transferde gaza bastı. Forvet bölgesine takviye yapacak olan İstanbul ekibi, Roma'nın yıldızı için anlaşma aşamasına geldi.

Trendyol Süper Ligi ekiplerinden RAMS Başakşehir için çarpıcı bir transfer gelişmesi yaşandı. Turuncu-lacivertli ekip, Krzysztof Piatek'in satılmasının ardından Çizme'den dev bir yıldızı renklerine bağlayabilir.

BAŞAKŞEHİR ELDOR SHOMURODOV İÇİN ROMA İLE ANLAŞIYOR

Yağız Sabuncuoğlu'nun haberine göre Başakşehir, Roma forması giyen Eldor Shomurodov için resmi teklif yaptı. Haberde tarafların anlaşmaya yakın olduğu belirtildi.

29 yaşındaki Özbek santrafor, geçtiğimiz sezon Roma formasıyla 37 maçta forma giydi 7 gol ve 5 asist üretti.

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