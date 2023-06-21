Roman Saiss’ten Beşiktaş’a kötü haber

Beşiktaş yönetimi takımdan ayrılmak isteyen Romain Saiss ile ilgili bonservis beklentisini 4 milyon Euro'dan 3 milyon Euro'ya düşürdü.

Roman Saiss’ten Beşiktaş’a kötü haber

Avrupa kulüplerinin radarında olan ve gelecek sezon Beşiktaş forması giymek istemeyen Romain Saiss’in bonservis bedelinde indirime girildi. Daha önce kulüpten ayrılmak istediğini dile getiren Faslı futbolcu için bonservis bedelini 4 milyon Euro olarak belirleyen siyah-beyazlılar bu beklentiyi azaltma kararını verdi.

BEKLENTİYİ 3 MİLYON EURO'YA DÜŞÜRDÜLER
Hürriyet'te yer alan habere göre,Beşiktaş yönetiminin bu kararı vermesinde deneyimli stoper için hiçbir kulübün istenilen 4 milyon Euro teklif etmemesi ve oyuncunun istemediği halde takımda kalması durumunda verim veremeyeceği düşüncesinin etkili olduğu aktarıldı. Futbolcunun menajerine haber yollayan yönetimin 3 milyon Euro’luk bir teklif gelmesi halinde Saiss’in istediği kulübe gidebileceğinin söylendiği iddia edildi. Ligue 1 ekiplerinden Marsilya'nın oyuncuya yoğun bir ilgisi olduğu oyuncunun da Fransız ekibinde forma giymek istediği de gelen bilgiler arasında.

PERFORMANSI
Takıma bu sezon katılan Faslı stoper Beşiktaş formasıyla 26 maçta forma giymiş ve bu maçlarda 1 gol 2 assist kaydetmişti.

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