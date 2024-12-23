Roma'nın ikonu Trevi Çeşmesi yeniden açıldı. 400 ziyaretçi sınırlaması

Restorasyon sırasında, ziyaretçilerin ilgisinin dağılmaması için çeşmenin geniş havuzunun üzerine geçici bir yürüyüş yolu yerleştirildi.

Bugün, tarihi çeşme eski ihtişamına kavuşarak yeniden ziyarete açıldı. Roma Belediye Başkanı Roberto Gualtieri, bakım çalışmalarının ardından yaptığı açıklamada, "Bu önemli bir müdahale idi. Artık mermerin renklerini daha net görebiliyoruz" dedi.

Ayrıca, bundan sonra çeşmenin kenarlarına oturulamayacağını belirtti.

Başkan Gualtieri'nin talimatıyla çeşmedeki fıskiyeler yeniden çalıştırıldı ve su akmaya başladı. Yağmurlu havaya rağmen, çeşmenin açılışını izleyen çok sayıda ziyaretçi, suyun yeniden akışını alkışlarla karşıladı.



Roma Belediyesi'nden yapılan açıklamaya göre, yaklaşık 3 ay süren çalışmalar 327 bin avroya mal oldu ve Avrupa Birliği'nin toparlanma fonlarıyla finanse edildi. Açıklamada ayrıca, çeşme önündeki aşırı kalabalığı önlemek için, aynı anda yalnızca 400 ziyaretçinin girişine izin verileceği ve şu anda giriş ücreti alınmayacağı belirtildi. Ziyaretçi kabulü, her gün sabah 09:00 ile 21:00 saatleri arasında olacak ve 21:00'den sonra herhangi bir sınırlama uygulanmayacak.

Trevi Çeşmesi, 10 yıl aradan sonra ilk kez bu kadar kapsamlı bir bakımdan geçti. 18. yüzyılda dönemin Papası 12. Klement'in açtığı yarışmayı kazanan İtalyan mimar Nicola Salvi tarafından yapılan çeşme, en son 2014 yılında büyük bir restorasyondan geçmişti.