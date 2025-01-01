Romanya Başbakanı'nın yeni dövmesi ortalığı karıştırdı

Romanya Başbakanı Marcel Ciolacu'nun yeni dövmesi, sosyal medyada büyük yankı uyandırdı. Başbakan, TikTok üzerinden paylaştığı videoda, kolundaki "TVA artırılmayacak" yazısını gösterdi ve bu mesajla 2025 yılına dair vergi artışı olmayacağına dair güvence verdi. TVA yani ülkemizdeki karşılığıyla KDV hakkındaki bu açıklama, USR (Birleşik Kurtuluş Partisi) milletvekillerinden sert eleştiriler aldı.

USR milletvekili Diana Stoica, başbakanın açıklamalarını alaycı bir şekilde yorumladı. Stoica, Ciolacu'nun mesajını yalnızca kolunda değil, "frentesine de" dövme olarak yazdırabileceğini söyledi. Stoica, "Romanyalılar zaten onu inanmıyor, çünkü son üç yılda sürekli vergi artışları yaşadık ve şimdi dördüncüsüyle karşı karşıyayız," şeklinde konuştu.

Dövmenin yayınlanmasının ardından Ciolacu'nun açıklamaları sosyal medyada geniş bir takipçi kitlesi tarafından hızla yayıldı. Başbakan, videoda, "TVA artırılmayacak. Koluma dövme yaptırdım, TVA artırılmayacak," diyerek, "Herkesin anlaması için bunu vurgulamak istedim" şeklinde ifadeler kullandı. Ciolacu, sonbaharda yaptığı bir açıklamada, "TVA oranı %19'da kalacak ve gelir vergisi oranı %10'dan değişmeyecek," demişti.

Ancak stoica'nın verdiği tepkiler, başbakanın güven verici açıklamalarına karşı halkın duyduğu güvensizliği de gözler önüne serdi. Stoica, Romanya'da çalışan kesimlerin son yıllarda çeşitli vergi artışlarından dolayı ağır bir yük taşıdığını vurguladı. Hükümetin, vergi artışlarının yükünü çalışan kesime, üreticilere ve vatandaşlara yüklediğini belirtti. Buna ek olarak devletin giderlerini azaltma çabalarının eksik olduğunu da eleştirdi.

Finans Bakanı Tanczos Barna, Ciolacu'nun açıklamalarına katıldığını belirterek, 2025 yılı için bütçe hazırlıklarının "TVA oranının artırılmaması" temeline dayandığını söyledi. Ancak Barna, bu planların kesinleşmesi için, bütçenin son durumu ve yıllık bütçe açığına ilişkin değerlendirmeler yapacaklarını kaydetti.

Marcel Ciolacu'nun dövmesinin sosyal medyada büyük bir dikkat çektiği bir diğer nokta ise, TikTok üzerinden paylaşılan videonun hızla bir milyon izlenmeye ulaşması oldu. Ciolacu'nun dövmesinin sadece bir kamu mesajı olarak algılanıp algılanmadığı ise tartışma konusu.