Romanya hava sahasında İHA alarmı

Romanya Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre, radar sistemleri Ukrayna hava sahasında farklı uçuş rotalarında hareket eden hava hedefleri tespit etti. Bu durum üzerine, Tulcea ve Galați illerindeki sınır bölgelerinde yaşayan halkı uyarmak amacıyla saat 23.00 sularında Ulusal Askeri Komuta Merkezi tarafından Acil Durumlar Genel Müfettişliği'ne (IGSU) bildirimde bulunuldu. Ayrıca, hava sahasının izlenmesi ve denetlenmesi için Borcea Hava Üssü'nden iki F-16 ve Mihail Kogălniceanu Hava Üssü'nden iki Eurofighter savaş uçağı havalandı.

Bakanlık, saat 00.30 civarında bir hava hedefinin Reni kenti yakınlarında kısa bir süreliğine Romanya hava sahasını yaklaşık 1 kilometre derinliğinde ihlal ettiğini ve ardından Ukrayna hava sahasına geri döndüğünü belirtti. Ayrıca, Romanya-Ukrayna sınırına yakın, Galați şehrinin yaklaşık 10 kilometre doğusunda ulusal topraklarda olası bir etki alanı tespit edildiği, ancak herhangi bir maddi hasar rapor edilmediği ifade edildi.

Saat 01.10'da hava alarmının sona erdiği ve savaş uçaklarının üslerine geri döndüğü bildirildi. Prosedürler gereği, Perşembe sabahı Savunma Bakanlığı güçleri, belirtilen bölgede ve Rus güçlerinin Ukrayna'daki hedeflere saldırdığı diğer alanlarda araştırmalar yapacak.

IGSU, Romanya sınırına yakın Ukrayna hedeflerine yönelik saldırılar nedeniyle, Tulcea ilinin kuzey bölgesindeki sakinlere hava sahasından düşebilecek nesneler konusunda bilgi veren bir RO-Alert mesajı gönderdi. Bu mesajın amacı, halkı bilgilendirmek ve bu tür durumlarda asgari koruma önlemlerini iletmektir. Vatandaşlara sakin olmaları ve olağandışı herhangi bir olayı 112 acil hattına bildirmeleri tavsiye edildi.

ISU Tulcea, bu tür durumlarda Rusya Federasyonu'nun saldırılarının Romanya topraklarını hedef almadığını, aksine Ukrayna'nın Chilia Kolu'nun sol kıyısındaki liman bölgelerini ve hedeflerini vurduğunu belirtti. Şu ana kadar Grindu bölgesinden bir kişi, bir patlama sesi duyduğunu bildirdi. Yetkililer, arayan kişiye durumu açıklayarak bilgilendirme yaptı.

Olayın ardından, ISU Galați, Zătun yakınlarındaki bir bölgede olası İHA kalıntılarının aranması için görevlendirildi. ISU Galați, bir itfaiye aracı ve dört personel ile bölgeye intikal etti. Gece boyunca, SNUAU 112 hattına dronların varlığıyla ilgili toplam 11 çağrı yapıldı; bunlardan dokuzu ISU Galați'ye, ikisi ise ISU Tulcea'ya iletildi.

Yaşanan hareketlilik, Romanya'nın hava sahasının güvenliği konusundaki endişeleri artırdı. Daha önce de benzer ihlaller yaşanmış, Ekim 2024'te Romanya radar sistemleri hava sahasında tanımlanamayan insansız hava aracı sinyalleri tespit etmişti. Bu ihlaller üzerine Romanya Savunma Bakanlığı, İspanya Hava Kuvvetleri'ne ait iki F-18 ve Romanya Hava Kuvvetleri'ne ait iki F-16 savaş uçağını bölgeye sevk etmiş, ancak uçaklar herhangi bir İHA'yı görsel olarak tespit edememişti.

Romanya, Ukrayna'daki savaşın başlangıcından bu yana, sınır bölgelerinde Rusya'ya ait İHA'ların düşmesi gibi olaylarla karşı karşıya kaldı. Bu tür olaylar, bölgedeki güvenlik durumunu daha da karmaşık hale getiriyor ve NATO üyesi olan Romanya'nın savunma stratejilerini gözden geçirmesine neden oluyor.