Romanya ile Türkiye arasındaki ticaret hacminde hedefi

Kaynak: AA
Romanya ile Türkiye arasındaki ticaret hacminde hedefi
Türkiye'nin Bükreş Büyükelçisi Özgür Kıvanç Altan, Türkiye-Romanya arasındaki ticaret hacminin 2023'te 11 milyar dolara ulaştığını belirtti.

Romanya ve Türkiye'nin tarihsel ilişkilere sahip olduğunu söyleyen Büyükelçi Altan, iki ülkenin "dost ve müttefik" olduğunu belirtti.

Altan, Türkiye'nin Romanya'nın bağımsızlığını tanıyan 2. ülke olduğunu anımsatarak, "146 yıllık bir ilişki serüveninde tamamen dostluğa dayanan bir ilişkimiz var." değerlendirmesinde bulundu.

Altan, NATO'ya üyelik sürecinde cumhurbaşkanları arasında çok yoğun bir ziyaret ve temas trafiği yaşandığını söyleyerek, 2011'de ilişkilerimizin yeni aşamaya taşınmasına karar verilmiş ve stratejik ortaklık tesis edilmiş olduğunu belirtti.

"Romanya hava sahasını, Rumen uçaklarla birlikte koruyoruz"

İki ülke arasında Karadeniz'den komşuluk ilişkisinin, ticari ve askeri ilişkilerin son derece üst seviyede olduğunu belirten Altan, "Şu anda NATO hava polisliği çerçevesinde yaklaşık 80 kadar askeri personel ve 4 adet F-16'mızla Romanya hava

"İki ülke arasında ticari ilişkiler her geçen gün artıyor"

Altan, iki ülke arasında ticari ilişkilerin her geçen gün arttığını, 2023'te 11 milyar dolarlık ticaret hacmine ulaşıldığını söyleyerek, iki ülke ticaret hacminde ilk hedefin, 2025 itibarıyla 15 milyar dolar, bir sonraki hedefin de 20 milyar dolar olduğunu söyledi.

Son Haberler
Fed’den ilk faiz indirimi ne zaman gelecek? Ekonomi
Fed’den ilk faiz indirimi ne zaman gelecek?
Lens solüsyonu her gün değiştirilir mi? Lens solüsyonu her gün değiştirilmeli mi? Sağlık
Lens solüsyonu her gün değiştirilir mi? Lens solüsyonu her gün değiştirilmeli mi?
Trafikte kadına bayıltan tokat! Rezalet Gündem
Trafikte kadına bayıltan tokat! Rezalet
Baş ağrısı şikayetiyle gitti beyninden çıkan doktorları şaşırttı Sağlık
Baş ağrısı şikayetiyle gitti beyninden çıkan doktorları şaşırttı
Yoksullukta uçuyoruz. Yoksulluk sınırı 49 bin TL'yi aştı Ekonomi
Yoksullukta uçuyoruz. Yoksulluk sınırı 49 bin TL'yi aştı
Miras bekleyenleri terletecek yeni şart 'Bunu yapmayan tazminat ödeyecek' Ekonomi
Miras bekleyenleri terletecek yeni şart 'Bunu yapmayan tazminat ödeyecek'
Kredi kartı harcamaları yüzde 106 arttı: Vatandaş faiz ödeyerek geçinmeye çalışıyor Ekonomi
Kredi kartı harcamaları yüzde 106 arttı: Vatandaş faiz ödeyerek geçinmeye çalışıyor