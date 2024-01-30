Romanya ile Türkiye arasındaki ticaret hacminde hedefi

Romanya ve Türkiye'nin tarihsel ilişkilere sahip olduğunu söyleyen Büyükelçi Altan, iki ülkenin "dost ve müttefik" olduğunu belirtti.

Altan, Türkiye'nin Romanya'nın bağımsızlığını tanıyan 2. ülke olduğunu anımsatarak, "146 yıllık bir ilişki serüveninde tamamen dostluğa dayanan bir ilişkimiz var." değerlendirmesinde bulundu.

Altan, NATO'ya üyelik sürecinde cumhurbaşkanları arasında çok yoğun bir ziyaret ve temas trafiği yaşandığını söyleyerek, 2011'de ilişkilerimizin yeni aşamaya taşınmasına karar verilmiş ve stratejik ortaklık tesis edilmiş olduğunu belirtti.

"Romanya hava sahasını, Rumen uçaklarla birlikte koruyoruz"

İki ülke arasında Karadeniz'den komşuluk ilişkisinin, ticari ve askeri ilişkilerin son derece üst seviyede olduğunu belirten Altan, "Şu anda NATO hava polisliği çerçevesinde yaklaşık 80 kadar askeri personel ve 4 adet F-16'mızla Romanya hava

"İki ülke arasında ticari ilişkiler her geçen gün artıyor"

Altan, iki ülke arasında ticari ilişkilerin her geçen gün arttığını, 2023'te 11 milyar dolarlık ticaret hacmine ulaşıldığını söyleyerek, iki ülke ticaret hacminde ilk hedefin, 2025 itibarıyla 15 milyar dolar, bir sonraki hedefin de 20 milyar dolar olduğunu söyledi.