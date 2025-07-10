Romanya ordusunda modernizasyon hamlesi: Yerli üretim vurgusu öne çıkıyor

Romanya Milli Savunma Bakanlığı Bakanlık, 2025 Mart'ında Yüksek Ulusal Savunma Konseyi tarafından onaylanan "NATO Tipi Bireysel Silah Sistemi" tedarik programı kapsamında modernize edilmiş silahlar almayı hedefliyor. Listede 5,56 mm kalibreli saldırı tüfekleri, 40 mm bombaatarlar, 5,56 mm hafif makineli tüfekler, 7,62 mm makineli tüfekler, 7,62 mm keskin nişancı sistemleri ve 9 mm tabancalar bulunuyor. Özellikle 5,56 mm kalibreli silahların NATO standardında olduğu belirtilirken, 7,62 mm kalibrenin "Sovyet" formatında olduğu ifade ediliyor. Romanya, 5,56 mm saldırı tüfekleri, 40 mm bombaatarlar ve 9 mm tabancaların tam üretim kapasitesini ülke içinde teknoloji transferiyle sağlamayı stratejik bir güvenlik çıkarı olarak görüyor.

PALETLİ ZIRHLI ARAÇLARDA YERLİ ÜRETİM

İkinci bir kararname ise, yine 2025 Mart'ında onaylanan "Paletli Piyade Savaş Aracı" tedarik programının ilk aşamasını kapsıyor. Bu programların kazananlarından, ekipmanların Romanya'da üretilmesi için alt yüklenici kullanmaları isteniyor. Tamir ve yedek parça temini de Romanya'da yapılacak. İki program, Romanya ordusunun 6 yıl içinde 200 binden fazla bireysel silah sistemi ve 8 yıl içinde 246 paletli piyade savaş aracı tedarik etmesini sağlayacak.