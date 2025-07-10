Romanya ordusunda modernizasyon hamlesi: Yerli üretim vurgusu öne çıkıyor

Kaynak: Haber Merkezi
Romanya ordusunda modernizasyon hamlesi: Yerli üretim vurgusu öne çıkıyor

Romanya Milli Savunma Bakanlığı, ordunun modernizasyonu için kritik öneme sahip yeni silah ve zırhlı araç alımlarına yönelik hükümet kararnamelerini kamuoyunun görüşüne sundu.

Romanya Milli Savunma Bakanlığı Bakanlık, 2025 Mart'ında Yüksek Ulusal Savunma Konseyi tarafından onaylanan "NATO Tipi Bireysel Silah Sistemi" tedarik programı kapsamında modernize edilmiş silahlar almayı hedefliyor. Listede 5,56 mm kalibreli saldırı tüfekleri, 40 mm bombaatarlar, 5,56 mm hafif makineli tüfekler, 7,62 mm makineli tüfekler, 7,62 mm keskin nişancı sistemleri ve 9 mm tabancalar bulunuyor. Özellikle 5,56 mm kalibreli silahların NATO standardında olduğu belirtilirken, 7,62 mm kalibrenin "Sovyet" formatında olduğu ifade ediliyor. Romanya, 5,56 mm saldırı tüfekleri, 40 mm bombaatarlar ve 9 mm tabancaların tam üretim kapasitesini ülke içinde teknoloji transferiyle sağlamayı stratejik bir güvenlik çıkarı olarak görüyor.

armata-romana-hl3tze5s1d-1000x600.jpg

PALETLİ ZIRHLI ARAÇLARDA YERLİ ÜRETİM

İkinci bir kararname ise, yine 2025 Mart'ında onaylanan "Paletli Piyade Savaş Aracı" tedarik programının ilk aşamasını kapsıyor. Bu programların kazananlarından, ekipmanların Romanya'da üretilmesi için alt yüklenici kullanmaları isteniyor. Tamir ve yedek parça temini de Romanya'da yapılacak. İki program, Romanya ordusunun 6 yıl içinde 200 binden fazla bireysel silah sistemi ve 8 yıl içinde 246 paletli piyade savaş aracı tedarik etmesini sağlayacak.

fabrici-inarmare.jpg

Son Haberler
Fiyatları birden yukarı fırlayacak! Her sabah severek tüketiliyor ama...
Fiyatları birden yukarı fırlayacak! Her sabah severek tüketiliyor ama...
Zeydan Karalar ve İmamoğlu için meydandalar. Adana'da tarihi miting
Zeydan Karalar ve İmamoğlu için meydandalar. Adana'da tarihi miting
Sinop’ta düzensiz göçmen denetimi
Düzensiz göçmen denetimi
Fahrettin Altun’dan sonra sıradakiler... Erdoğan, iletişim ve medya kurmaylarını değiştiriyor!
Fahrettin Altun’dan sonra sıradakiler... Erdoğan, iletişim ve medya kurmaylarını değiştiriyor!
Wimbledon kadınlar finalinin adı belli oldu: Anisimova - Swiatek
Wimbledon kadınlar finalinin adı belli oldu