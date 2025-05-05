Romanya seçimlerinde PNL'den kritik hamle

Kaynak: Haber Merkezi
Romanya seçimlerinde PNL'den kritik hamle

Romanya'nın güçlü siyasi partilerinden PNL (Ulusal Liberal Parti) yönetimi, 18 Mayıs'ta yapılacak başkanlık seçimlerinin ikinci turunda bağımsız aday Nicușor Dan'ı destekleme kararı aldı.

PNL'nin geçici başkanı Cătălin Predoiu, toplantıya katılan gazetecilere yaptığı açıklamada, partinin seçim kampanyasına ilişkin iki ana konuyu gündeme getireceğini belirtti. Bunlardan ilki, başkanlık seçimlerinin ikinci turunda hangi adayı destekleyecekleri ve ikincisi ise hükümetin geleceği ile ilgili olacak.

Predoiu, PNL'nin kararını, partinin temel ilkeleri ve değerleri doğrultusunda vereceğini vurguladı. Ayrıca, George Simion ve Nicușor Dan arasında bir tercihte bulunarak, partinin tutumunu netleştireceklerini belirtti.

Marcel Ciolacu, PSD'nin hükümetten çekilmesi ve başbakanlık görevinden istifa etme kararı alacağını açıkladı.

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