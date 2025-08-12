Romanya'da enflasyon şoku: Ekonomide zorlu dönem başlıyor

Temmuz ayında Romanya ekonomisini sarsan enflasyon verileri, ülke genelinde şok etkisi yarattı. Beklentilerin çok üzerinde bir yükseliş gösteren yıllık enflasyon oranı, son iki yılın en yüksek seviyesine ulaşarak vatandaşların alım gücünü tehdit ediyor. Özellikle gıda dışı ürünlerdeki keskin artışlar, hane halkının temel ihtiyaçlarını karşılamakta zorlanacağına işaret ediyor. Uzmanlar, bu durumun ekonomi yönetimini yeni önlemler almaya itebileceğini belirtiyor.

GIDA DIŞI ÜRÜNLER ZİRVEYE OYNUYOR

Romanya'nın yıllık enflasyon oranı, haziran ayındaki yüzde 5,66'dan temmuzda yüzde 7,84'e yükseldi. Piyasa beklentilerini, ki bu oran yüzde 6,4 olarak öngörülüyordu, ciddi bir şekilde aşan bu artış, Ekim 2023'ten bu yana görülen en yüksek seviyeye işaret ediyor.

Enflasyondaki yükselişin ana motoru, gıda dışı ürünlerdeki fiyat artışları oldu. Haziran'da yüzde 3,9 olan bu kalemdeki artış oranı, temmuz ayında yüzde 8,18'e fırlayarak dikkatleri üzerine çekti. Giyimden elektroniğe, ev eşyalarından kişisel bakım ürünlerine kadar geniş bir yelpazeyi kapsayan bu artışlar, tüketicinin cebinden daha fazla para çıkmasına neden oluyor.

GIDA VE HİZMET SEKTÖRLERİNDE DE ARTIŞ DEVAM EDİYOR

Gıda ürünleri ve hizmet sektörlerindeki fiyat artışları da ivme kazanarak enflasyondaki genel yükselişe katkıda bulundu. Gıda ürünlerindeki artış oranı hazirandaki yüzde 7,36'dan yüzde 7,67'ye çıktı. Benzer şekilde, hizmet sektöründeki fiyatlar da yüzde 7,05'ten yüzde 7,33'e yükseldi. Bu artışlar, restoran faturalarından ulaşım giderlerine, konaklamadan kişisel hizmetlere kadar birçok alanda tüketicinin bütçesini zorlayacak.

AYLIK ENFLASYON ÜÇ YILIN REKORUNU KIRDI

Temmuz ayındaki aylık tüketici fiyatları artışı da endişe verici seviyelere ulaştı. Bir önceki ay yüzde 0,45 olan aylık enflasyon, temmuzda yüzde 2,68'e fırladı. Bu, son üç yılı aşkın sürenin en hızlı aylık artışı olarak kayıtlara geçti. Bu keskin yükseliş, fiyatlardaki artış eğiliminin güçlü bir şekilde devam ettiğini ve kısa vadede düşüşün beklenmediğini gösteriyor. Ekonomistler, bu verilerin Romanya Merkez Bankası'nın faiz artırımı gibi sıkı para politikası adımlarını gündeme getirebileceğini ifade ediyor.

GELECEK BELİRSİZLİĞİNİ KORUYOR

Ekonomik belirsizlik ve fiyat artışları, Romanya vatandaşlarının geleceğe dair endişelerini artırıyor. Gündelik yaşam masraflarının hızla yükselmesi, özellikle dar ve orta gelirli kesimleri olumsuz etkiliyor. Market alışverişinden faturalara kadar her alanda hissedilen zamlar, hane halkı bütçelerinde derin yaralar açıyor. Bu durum, hükümetin enflasyonla mücadele politikalarını daha kararlı bir şekilde uygulaması gerektiği yönündeki çağrıları da beraberinde getiriyor. Uzmanlar, bu zorlu ekonomik dönemin etkilerinin kısa vadede sona ermesinin beklenmediğini vurguluyor.