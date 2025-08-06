Romanya'da ulusal yas ilan edildi

Romanya’nın 1989 sonrası ilk cumhurbaşkanı olan Ion Iliescu, 5 Ağustos 2025 Salı günü başkent Bükreş’teki Agrippa Ionescu Hastanesi’nde hayatını kaybetti. Ölüm saati yerel saatle 15.55 olarak açıklandı. 95 yaşında vefat eden Iliescu için 7 Ağustos Perşembe günü devlet töreni düzenlenecek ve bu tarih, Romanya Hükûmeti tarafından ulusal yas günü ilan edildi.

Karar, hükümetin aynı gün düzenlediği olağanüstü kabine toplantısında onaylandı. Romanya’da post-komünist dönemin mimarlarından sayılan Iliescu, devlet töreniyle uğurlanacak ilk cumhurbaşkanı olma unvanını da taşıyor.

İlk tören, 6 Ağustos’ta Cumhurbaşkanlığı Sarayı Cotroceni’de gerçekleştirildi. Devlet yetkilileri ve eski devlet başkanları, tabutun başında saygı duruşunda bulundu. Törenin ardından Iliescu’nun naaşı halkın ziyaretine açıldı.

YAS GÜNÜ KURALLARI: BAYRAKLAR YARIDA, YAYINLAR DEĞİŞİYOR

Romanya yasalarına göre, 7 Ağustos’ta kamu kurumlarının tamamı, siyasi partiler, sendikalar, patronaj kuruluşları, eğitim ve kültür kurumları, diplomatik misyonlar ile havaalanları, limanlar, garlar ve sınır geçiş noktaları Romanya bayrağını yarıya indirecek. Aynı uygulama, özel vatandaşların evlerinde ve şahsi mülklerinde de geçerli olacak.

Devlet protokolüne göre, radyo ve televizyon kanalları ile kültürel etkinlikler de bu güne özel olarak düzenlenecek. Yayın akışlarında sadeleştirme yapılacak; eğlence içeriklerine yer verilmeyecek.

İki aydır hastanede tedavi gören Iliescu’nun sağlık durumu son günlerinde ciddi şekilde kötüleşmişti. 2 Ağustos’tan itibaren solunum yetmezliği ve çoklu organ disfonksiyonu belirtileri göstermeye başlayan eski lider, yoğun bakıma alınmıştı.

Romanya’da en son ulusal yas, Nisan 2025’te Papa Franciscus’un cenazesi nedeniyle ilan edilmişti.