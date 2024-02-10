Romatizma ağrılarını bitiriyor. Regl (Aybaşı) ağrılarını kesiyor. Bu ot başka ot

Sağlıklı beslenme ve yaşam tarzı arayışında olanlar, doğal besinlere yönelmesi devam ediyor. Bu besinlerden biri de iştah açıcı özelliğiyle bilinen kanarya otu ortaya çıktı.

KANARYA OTU NEDİR?

Kanarya otu, bileşikgiller familyasından bir veya iki yıllık otsu bir bitki olmasıyla biliniyor.

Çiçekleri küçük silindir şeklinde ve bütün yıl boyunca açıyor. Meyvelerinde uçucu yağ, tanen, reçine, inulin gibi maddeler bulunuyor. Köklerinde ise “Senecin” ve “Senecionin” adlı iki alkoloid var.

MUCİZE OTUN FAYDALARI

Kanarya otunun faydaları saymakla bitmiyor. Aybaşı kanamalarını düzenliyor, aybaşı ağrılarını kesiyor, bağırsak kurtlarını düşürüyor, ishal, dizanteri ve kanamalarda faydalı oluyor, yaraları iyileştiriyor, romatizma ağrılarını azaltıyor.

ŞİFA DEPOSU OT NASIL KULLANILIR?

Kanarya otu, çay, şurup, krem veya merhem şeklinde kullanılabiliyor. Çayı için 1 tatlı kaşığı kanarya otunu 1 bardak kaynar suya atıp 10 dakika demlemek yeterli. Şurubu için 100 gram kanarya otunu 1 litre suda kaynatıp süzüyoruz. Sonra 200 gram şekerle birlikte kaynatmaya devam ediyoruz. Krem veya merhemi için de 100 gram kanarya otunu 1 litre suda kaynatıp süzüyoruz. Sonra 100 gram yağ ile birlikte kaynatmaya devam ediyoruz. Soğuduktan sonra şişeliyoruz ve lezyonlu bölgelere uyguluyoruz.

Kanarya otu, sağlıklı beslenmenin yanı sıra, güzellik ve bakım için de tercih ediliyor. Kanarya otu, cildi nemlendiriyor, sivilce ve lekeleri gideriyor, saç dökülmesini önleyip saçları güçlendiriyor.

Kanarya otu, doğal bir besin olmasına rağmen, bazı yan etkileri de olabiliyor. Kanarya otu, karaciğer ve böbrekleri zorlayabiliyor, alerjik reaksiyonlara neden olabiliyor, hamile ve emziren kadınlar için zararlı olabiliyor. Bu nedenle, kanarya otu kullanmadan önce doktorunuza danışmanızı öneririz.

ROMATİZMA NEDİR? BELİRTİLERİ NELERDİR?

Romatizma, eklem, bağ dokusu, kemik veya kaslarda ağrı, şişlik, şekil bozukluğu ve hareket kısıtlılığına yol açan sağlık sorunlarına verilen genel bir isim. Ancak romatizma, sadece bu dokuları değil, birçok organ ve sistemi de etkileyebilen hastalıkları da içeriyor. Bu yüzden, romatizmanın kapsamı oldukça geniş. Yaklaşık 200 kadar hastalık, romatizma kategorisinde yer alıyor.

Romatizmal hastalıkların nedenleri farklı olabiliyor. Bazıları, eklemin aşınması sonucu ortaya çıkıyor. Örneğin, osteoartrit (kireçlenme) bu tür bir hastalık. Bazıları ise, bağışıklık sisteminin bozulmasıyla gelişiyor. Örneğin, romatoid artrit bu tür bir hastalık. Bu hastalıklar, eklemde ve diğer organlarda hasara neden olabiliyor.

Romatizmal hastalıkların belirtileri de hastalığın türüne göre değişiyor. Genel olarak, eklem ağrısı, kas ağrısı, şişlik, ateş, eklem hareket açıklığının kısıtlanması, halsizlik, kilo kaybı, kaslarda ve eklemlerde sertlik gibi belirtiler görülebiliyor.

Romatizmal hastalıkların tedavisi de hastalığın türüne, şiddetine ve kişinin durumuna göre farklılık gösteriyor. Bazı hastalıklar, ilaçlar, fizik tedavi, egzersiz, diyet gibi yöntemlerle kontrol altına alınabiliyor. Bazı hastalıklar ise, cerrahi müdahale gerektirebiliyor.

Romatizma, yaygın ve ciddi bir sağlık sorunu. Bu nedenle, romatizma belirtilerini göz ardı etmemek, erken tanı ve tedavi için doktora başvurmak önemli. Romatizma, hem sağlığımızı hem de yaşam kalitemizi korumak için dikkat etmemiz gereken bir konu.