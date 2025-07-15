Römork yangını buğday tarlasına sıçradı

Düzenleme: Kaynak: DHA
Römork yangını buğday tarlasına sıçradı

Tekirdağ Saray’da traktörün saman yüklü römorkunda çıkan yangın buğday tarlasına sıçradı. Römork kullanılamaz hale geldi.

Saray ilçesi Yuvalı Mahallesi yakınlarında Süleyman Anılar'ın kullandığı traktörün saman balyası yüklü römorkunda yangın çıktı. Yangını fark eden sürücü, traktörü hemen römorktan ayırdı. Alevler kısa sürede büyüyüp, rüzgarın da etkisiyle yol kenarındaki biçilmiş buğday tarlasına sıçradı.

Çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye jandarma ve itfaiye ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle alevler kontrol altına alınarak, söndürüldü. Yangında römork kullanılamaz hale gelirken, alevlerin sıçradığı tarım alanı zarar gördü. Jandarma yangının çıkış nedenini belirlemek için inceleme başlattı.

Römork yangını buğday tarlasına sıçradı

Römork yangını buğday tarlasına sıçradı

Römork yangını buğday tarlasına sıçradı

Römork yangını buğday tarlasına sıçradı

Römork yangını buğday tarlasına sıçradı

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